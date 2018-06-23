سياسات استثمارية محفّزة تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018 اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات اقتصادية تقوم على مبادئ المرونة والانفتاح، ساعية في ذلك إلى تنويع مداخيلها الاقتصادية، استناداً إلى قواعد التنوع والابتكار في عصر ما بعد النفط، مدعومة تلك السياسات بالمقدرات المالية والبشرية واللوجستية التي تمتلكها الدولة، والتي من خلالها انطلقت نحو تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة في النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، والوصول إلى أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الفضلى في العالم، تحقيقاً لـ«رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071». ونتيجة لسياساتها القائمة على المرونة والحرية الاقتصادية، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 67% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2017، بقيمة بلغت 10.35 مليار دولار، حيث نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات العام الماضي بنسبة 7.8%، فضلاً عن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى المنطقة، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد حول اتجاهات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ملامح تقرير الاستثمار العالمي 2018. ويأتي قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن «دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين»، وإن «الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع المقيمين على أرضها»، مؤكداً مقدار اهتمام القيادة الرشيدة بجعل البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بيئة منفتحة وميسّرة لبيئة المال والأعمال، انطلاقاً من العديد من القيم، أهمّها: التسامح ومرونة التشريعات وتقوية القطاعات المعززة للنمو والتنمية، لتصبح دولة الإمارات، كما قال سموه «أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية». إن المؤشرات والتقارير الدولية المتخصصة كافة تؤكد وعبر المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادياً، أنها دولة قادرة على امتلاك اقتصاد تنافسي عالمي، وهو في ذاته مؤشر يعكس مقدرة الدولة على جذب المستثمرين إليها. ومن أهم هذه المؤشرات، إضافة إلى التسهيلات الاقتصادية، وموقعها الاستراتيجي، التمتّع بمقدار عالٍ من الاستقرار السياسي والأمني، وتوافر بنية تحتية وتشريعية ومالية متقدّمة وشفافة، وتطور الخدمات الحكومية، ما جعل القطاع الاستثماري مسهماً مهماً في تعزيز تنافسية الدولة في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كالتعدين، والنقل، والطاقة المتجدّدة، وقطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطرق والسياحة والعقارات، والكثير من الأعمال التي عززت سمعة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. إن ما تتخذه دولة الإمارات العربية المتحدة من سياسات واستراتيجيات في سبيل تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات، بتقديمها المتواصل لمزايا وحوافز جديدة، يؤكد دورها مستقبلاً، كمقصد رئيس للمشاريع المتطورة، واحتضان الكفاءات، تجسيداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقيمه الأصيلة في أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وستبقى الحاضنة للمواهب والكفاءات، والمركز الجاذب لإقامة المستثمرين ورجال الأعمال، والبيئة الآمنة لتشغيل رؤوس الأموال الآتية من مختلف بلدان العالم. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية