التغيير الأميركي

تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018

بعد انتهاء ولايته في عام 2016، تساءل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول ما إذا كانت سياسات إدارته الليبرالية جاءت سابقة لأوانها أكثر من اللازم بالنسبة للناخبين الأميركيين، حسبما يشير كتاب جديد للمستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأميركي «بن رودس». واعتبر أوباما أنه ربما دفع بسياسات أكثر مما ينبغي، وربما جاءت رئاسته قبل أوانها بعشرة أعوام أو ربما عشرين!

وقد يكون محقاً بعض الشيء، إذ يشير أحد الأبحاث إلى أن الأميركيين لا يقبلون التغيير المفاجئ، وإنما يغيرون آرائهم بوتيرة بطيئة.

وكتب «كيندون» أن كثيراً من التشريعات الجيدة لاقت آذاناً صماً لأنها جاءت قبل استعداد الناس لسماعها، وفي نهاية المطاف، ربما يعاد تقديم أحد المقترحات لكن بعد فترة من تمهيد الطريق.

وبعض أكبر التغييرات القانونية والثقافية الأخيرة جاءت نتيجة لذلك «التخفيف»، فعلى رغم من أن حركة «مي تو» (أنا أيضاً) المناهضة للتحرش الجنسي بزغت فجأة في أكتوبر عام 2017، مع توجيه اتهامات بالتحرك ضد المخرج الأميركي الشهير «هارفي وينستين»، إلا أن أجيالاً من النشطاء السابقين هم من مهّدوا الطريق، وكانت الموجة الأولى في نهاية القرن التاسع عشر مع الحركة النسوية، ثم الموجة الثانية في ستينيات القرن الماضي، التي دافعت عن المساواة بين الجنسين في جوانب الحياة كافة.

والدليل واضح، هو أنه بغض النظر عن مدى جاذبية أو صدق شخص ما، فإنه من المستبعد أن يتمكن من تغيير طريقة تفكير الأميركيين بسرعة أو بصورة منفردة. فالناس يغيرون آرائهم ببطء شديد، وبعد كثير من المجهود الشاق، لكنهم يغيرون آرائهم في النهاية.

كارا ألايمو: أستاذة مساعدة للعلاقات العامة في جامعة «هوفسترا»

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»