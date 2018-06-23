الفضاء ليس مكاناً للحرب تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018 الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يفوت فرصة ليكرر أن الأفرع الخمسة للقوات المسلحة الأميركية ليست كافية. فيوم الاثنين، أصدر تعليمات لوزارة الدفاع بإنشاء «قوة فضاء» لتصبح الفرع السادس للجيش الأميركي، قائلا: «ستكون لدينا القوة الجوية وستكون لدينا القوة الفضائية، وهي قوة منفصلة ولكنها معادلة». ويأتي هذا بعد تصريح للرئيس الأميركي في مارس الماضي، خلال إلقائه كلمة في محطة ميرامار الجوية التابعة للقوات البحرية في كاليفورنيا، قال فيه «إن الفضاء مجال لخوض الحرب، تماماً على غرار الأرض والجو والبحر». ثانياً، إن الحرب في الفضاء خطيرة بشكل خاص لأنها مجال قابل للتلوث على نحو فريد وخطير، إذ كلما كان ثمة تلوث، كلما كان من الصعب بالنسبة لأي منا استخدام الفضاء. ولا شك أنه من مصلحة الولايات المتحدة وبقية العالم الحرص على ألا يصبح الفضاء أبداً ميداناً لخوض الحرب. ويمكننا تحقيق ذلك من خلال استمرارنا في الحرص على عدم استباحته. والخطوة المنطقية التالية تكمن في الاتفاق على اعتبار الحرب في الفضاء جريمةً دوليةً. وقد تكون الصين وروسيا مستعدتين لتأسيس هذا المعيار الدولي، ذلك أنه سبق أن اقترحتا اتفاقية تحظر وضع أسلحة في الفضاء كليا – وهو مقترح عرقلته الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن. وخلاصة القول إن الفضاء الخارجي يواجه تهديدا، وقد حان الأوان كي يحرص المجتمع الدولي على ألا يصبح هذا التهديد واقعاً. ولهذا، فإذا كان ترامب يرغب في أن يجعل بلده آمنا، فيجب عليه الانخراط في هذه القضية. بيتر ويزمر* *مستشار قانوني دولي مقيم في الدنمارك والنمسا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»