مسلسلات رمضان والأخلاق تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018 ـ ـ ـ ـ ـ ـ وهنا لا يوجد اعتراض، لكن المشهد الذي وصلني خارج جداً عن حدود اللباقة وفيه إسفاف شديد وإساءة ليس للسودانيين وحدهم، ولكن بعقول المشاهدين العرب في كل مكان إلى درجة تجعلني القول بأنه مقطع خارج عن الأخلاق الخليجية والعربية. المقطع الذي أشير إليه يقوم فيه أحد الممثلين بالمواء كمواء القطط، والنعيق كنعيق البوم في حوار مع زميل آخر له في إسفاف منهما على أنهما مواطنان سودانيان يتحاوران حول موضوع اجتماعي في محاولة بائسة لإضحاك الجمهور بطريقة لا تضحك وتثير السخرية، لكن هل هذه الطريقة من المواء والنعيق تمت إلى اللهجات السودانية بصلة؟ وليس من المهم أن أجيب عن هذا السؤال لأن اللهجات السودانية أرقى من هذا الإسفاف والابتذال، لكن المهم أن القناة التي عرضت الحلقة المسيئة تلك هي خليجية رسمية ومحترمة ما كان لها أن تسمح بهذا النوع من الأعمال أن تُعرض ضمن برامجها، فهي منذ أن أنشئت مشهود لها بالموضوعية والرصانة والأعمال الفنية الراقية. والأمر الأكثر غرابة هو أن الممثلين المشاركين هم من مشاهير الفن الخليجي هذه الأيام وعجيب أن يسمحوا لأنفسهم بالمشاركة في مثل هذا العمل الرديء. محدثكم متذوق للفنون الراقية، وأعتقد بإيمان راسخ أن الفنون كافة سواء كانت رسماً أم موسيقى أم تمثيلاً تدخل فيها الأخلاق الحميدة والنبل، وكل عمل فني لا بد وأن تحكمه ضوابط أخلاقية، وبُعد عن الإساءة إلى بني البشر على أساس من أي شيء وكل شيء، بدءاً بالجنسية والموطن، مروراً بالديانة والمذهب، وانتهاءً باللغة واللهجة والعرق واللون، وبين ثنايا ومنعطفات هذه الأساسيات العديد من التفاصيل والتقاطعات الأخرى. لذلك فإن الإنسان يجب أن يتصرف ويمارس نشاطه وأفعاله من منطلقات تصدر بواعثها من ضبط العقل والأخلاق، وتقودها القدرة والإرادة نحو غاية يقصدها الفاعل. وإذا كان الأمر هنا يتعلق بفن التمثيل الذي هو ذو رسالة سامية، فما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها أي عمل فني هابط إلى الجمهور؟ ما تعلمناه ونفهمه أن أفعال الفنان الرصين تقع في دائرة الحكم بالقيمة الخلقية، ويكون مسؤولاً عنها ومحاسباً عليها. من هذا المنطلق تتضح أمامنا الأسس والشروط التي يجب أن يقوم عليها أي عمل فني يريد مخاطبة جماهير عريضة على امتداد مساحة العالم العربي في شهر فضيل كرمضان أولها وأهمها المسؤولية الأخلاقية البعيدة عن الإساءة والاستقصاء والإسفاف، وذلك لأن الأفعال المرتبطة بالأخلاق لها بواعث ونتائج وغايات، فما هي بواعث ونتائج وغايات الإساءة إلى شعب عربي نبيل حميد الأخلاق في جوهره وكيانه كالشعب السوداني أو غيره من الشعوب العربية التي أوصلت السياسة البعض منها إلى منعطفات خطيرة جعلت منها عرضة لسخرية واستهزاء كل من ليس له أخلاق أو ضمير. وخاتمة القول هي دعوة صادقة إلى جميع محطات البث التلفزيوني العربية: أريحونا من مثل هذه الأعمال أراحكم الله، وليكن إنتاجكم راقياً برقي أخلاق العرب على مر العصور والأزمان. يقول الشاعر العربي: إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ.... فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا *كاتب إماراتي