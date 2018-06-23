هل تفهم أوروبا غضب ترامب؟

تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018

يمكن لمعظم الناس أن يتفهموا أن الشؤون الدولية لا ينبغي أن تتم عبر تويتر، لاسيما عندما يكون حساب تويتر المعني خاص بالرئيس دونالد ترامب. غير أن تغريدات ترامب الغاضبة من حلفاء أميركا تجسد وجهة نظر يتجاهل بقيةُ العالم خطرها: وهي أن النظام العالمي غير متوازن وغير عادل.

وبينما كان الغرب، وفي قلبه أوروبا، يقوم ببناء النظام الليبرالي بسعادة على مدى سبعين عاماً الماضية، كان الأميركيون يحمون أوروبا. وبينما كانت أوروبا تتفكك، كانت أميركا أكثر من يشعر بفقدان التوازن، وكانت دائما تنفق المال والجهد للإبقاء على عمل النظام.

ويعد الاتحاد الأوروبي أحد الدوافع الرئيسية لذلك الظلم، فهو يتلاعب لصالح أعضائه: فهم منطقة تجارة حرة محمية جيداً ومتكاملة للغاية، تعطي دفعة كبيرة لمصنعي السيارات الألمان، وتعاقب الشركات الأميركية.

وتقدم منطقة اليورو ميزة مماثلة غير عادلة. ولولا وجود اليورو لتعين على ألمانيا أن تقدر عملتها بما يتماشى مع فائضها التصديري الضخم. والمؤكد أن عضوية منطقة اليورو تجعل الواردات إلى ألمانيا أكثر تكلفة مما هي عليه في ظل المارك الألماني، كما ساعد ضبط الأجور على الاحتفاظ بالقدرة التنافسية للآلات الألمانية.

إن الشركات المصنعة الألمانية تتمتع أيضاً بميزة العمل في السوق المشتركة مع وجود فجوات كبيرة في الأجور. فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلغاريا، وهي أحد أفقر الأعضاء، يساوي تقريباً نظيره في الجابون، في حين إنه حتى في سلوفاكيا وبولندا والمجر -وهي ثلاث قصص نجاح نسبي بين الأعضاء الجدد في الاتحاد -يقل هذا المؤشر عن ثلث نظيره في ألمانيا.

وترامب ليس أول رئيس يشكو من التقاسم غير العادل للعبء داخل «الناتو»، لكنه أول رئيس يتكلم بحزم ويتصرف بصرامة. والواقع أن بعض أفعاله صادمة للأوروبيين، لكنهم غير متفاجئين بها. فقد كانت هناك تحذيرات كثيرة صادرة عن إدارة أوباما بأن تساهل أميركا ربما يتوقف في نهاية الأمر. ومع ذلك، لم يهتم الأوروبيون كثيراً. وكل هؤلاء الساسة الألمان الذين يعارضون زيادة الإنفاق العسكري، والذي لا يتجاوز الآن 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن يشرحوا للطلاب الأميركيين لماذا يتمتع أقرانهم الأوروبيون بالجامعات المجانية والرعاية الصحية المجانية، بينما يتركون للآخرين مسؤولية تغطية البنية التحتية العسكرية للغرب!

ولا تعد ميزة التجارة غير العادلة في أوروبا هي التحدي الوحيد للنظام العالمي الليبرالي، فقد كان السماح للصين بالدخول في منظمة التجارة العالمية خطأً فادحاً هو كذلك.

إن الرسوم التي فرضها ترامب ضد أوروبا غير قانونية، وعلى أوروبا أن ترد. لكن معاقبة صانعي الدراجات البخارية والجينز لن تحل أياً من المشاكل المعتملة تحت جلد النظام الليبرالي العالمي. إن أوروبا بحاجة لفهم ما الذي يثير غضب ترامب، وللتعاون مع واشنطن لإصلاح اختلالات النظام.

*كاتب متخصص في القضايا الأوروبية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»