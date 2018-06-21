مراتب مشرّفة في سلم التنافسية العالمية تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 يوماً بعد يوم، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مقدرتها الفائقة على الوصول إلى أفضل المراتب العالمية، في مؤشرات التنافسية الدولية كافة، محققةً التفوق والريادة، ومؤكدّةً أنها قادرة على مواكبة متطلبات العصر، في تعزيز النمو والتنمية المستدامة، التي تنطلق من خلال فتح المجال الحيوي للاقتصاد الوطني، أمام الراغبين في خوض غمار المال والأعمال، مطمئنين إلى أن دولة الإمارات ستبقى الضامنة لكل ما يحقق النجاح لأعمالهم واستثماراتهم، وهي التي تتبنى مبادئ المرونة والانفتاح والحرية الاقتصادية. ويأتي التقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الثانية من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ليؤكد النجاحات التي تواصل الإمارات تحقيقها، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، وجهود أبنائها الطيبين، حيث حلّت في المرتبة الأولى عربياً، والـ17 عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية، وهو ما يعدّ دليلاً ناصعاً على مقدار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف استراتيجياتها ومشاريعها ومبادراتها الحيوية، انطلاقاً من تحقيق أهدافها في الوصول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والتكنولوجيا. لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهود حثيثة على أن تكون من أفضل الدول التي تعتمد التقنيات الرقمية والتحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال فيها، إيماناً منها بأن النقلة النوعية للفرد والمجتمع والدولة، لن تتأتى ما لم يتم تبني معايير الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا في تعزيز اقتصادها الوطني، في قطاعاته وأنشطته الحيوية كافة، انطلاقاً من مبدأ التنويع القائم على الابتكار في عصر ما بعد النفط، كما حددته «رؤية الإمارات 2021»، وهو ما أكده مدير مركز التنافسية العالمية، البروفيسور أرتورو بريس، حيث قال إن دولة الإمارات تمكنت من تحسين أدائها الرقمي العام في مؤشر عام 2018، لافتاً النظر إلى أنه على الرغم من التصدّر الواضح لدولة الإمارات، وتحسّن أدائها في مختلف عوامل مؤشر التكنولوجيا، فإن الفجوة بين دولة الإمارات وبقية الدول العربية واسعة جداً. لقد أثّرت توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشكل جليّ، في جعل مؤسسات الدولة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، الأمر الذي يسهّل على صناع القرار، في القطاعين العام والخاص، إيجاد الفرص اللازمة لتعزيز وخلق القيم المستقبلية بشكل أفضل، استناداً إلى مؤشرات المعرفة، والتكنولوجيا والجاهزية المستقبلية، لينعكس ذلك على ممارسات الحكومة ونماذج الأعمال، من خلال التعامل مع التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية كافة، والذي أوصلها إلى أن تصبح من أوائل الدول المتميزة في قدرتها على مواصلة النمو، وتحقيق أداء اقتصادي بارز، يستند إلى الكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، وتطور البنية التحتية والتكنولوجية. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن تحقيق اقتصاد تنافسي يستند إلى المعرفة والرقمنة، لا يعني فقط الحصول على أكثر التكنولوجيا جاهزية وتطوراً، وإنما يجب أن ينطلق كذلك من سياسات اقتصادية محفزة، ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، والعمل على تأسيس مجموعة من المبادرات والبرامج والسياسات التي تحفّز القطاعات الاقتصادية، وتسهم في رفع جودة الحياة ومنسوب الرفاه، والوفاء بمتطلبات جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية