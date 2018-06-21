النزع الصامت للشرعية السياسية تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 عرف تاريخ الإنسانية نظم حكم عاشت سنوات وربما عقوداً من الزمن تمسك بزمام الأمر دون أن تكون لها شرعية طوعية، من تلك المتعارف عليها في علم السياسة، والتي تقوم على ما يقضي به الدستور وترتبه الانتخابات النزيهة الحرة، أو ما يتحقق من إنجاز لافت، أو وجود شخصية سياسية مهابة ومحبوبة وملهمة (كارزما) يلتف حولها الشعب، ويطمئن إلى وجودها في الحكم. فهناك أنظمة لا تحقق إنجازاً، ولا تكون منتخبة أو تأتي بانتخابات شكلية، وليس من بين أفراد السلطة العليا من يتمتع بسمات فارقة، ومع هذا تظل تتصرف كما يحلو لها، غير ناظرة إلى إرادة الناس ورأيهم، أو تتوهم أن موقف الشعب «معطى» حازته إلى الأبد، ولا حاجة لها إلى مراجعته أو استطلاعه في أي لحظة. إزاء هذا الوضع تتعدد الوسائل الطبيعية والطوعية المتعارف عليها في نزع شرعية السلطة، ومنها خسارتها للانتخابات، أو شعورها بالإخفاق وتقديم استقالتها بمحض إرادتها في لحظة اتساق مع النفس قلما تأتي، وكذلك الوسائل القسرية ومنها احتلال البلاد من قبل جيش أجنبي، علاوة على الطرق القديمة التي عرفها العالم في أزمنة مضت ومنها فرض الحماية أو الوصاية أو الانتداب. لكن أي من هذه الوسائل قد لا تأتي، ومع هذا تستمر سلطة في مكانها، دون أن تتمتع بشرعية حقيقية، ويكون الشعب قد نزع عنها هذه الشرعية في صمت، يكون مرده الخوف من الخروج عليها، واستسلامه ورضوخه لبطشها، في ظل انسداد القنوات الطبيعية للتغيير، أو سيطرة شعور مرضٍ بعدم جدواه في نفوس الأغلبية الكاسحة من المحكومين. في ظل هذا الوضع تسود سلطة الأمر الواقع، وتغيب شرعية النظام، لكنها لا تجد من يرفع عنها الغطاء. ومع استمرار الصمت، أو تحلي الأغلبية الكاسحة به، يختفي النقاش أو الجدل الحقيقي حول شرعية النظام القائم، الذي يتصرف على أن الشرعية في قبضته، خاصة حين لا يلوح في الأفق أي بديل له. وقد يدور النقاش حول تفسير الصمت، فالسلطة تفسره لصالحها، ومعارضوها، إن وجدوا فرصة للتعبير عن موقفهم يفسرونه لصالحهم. ومع هذه التفسيرات المتصارعة تولد مساحة عريضة لصناعة الصور المجازية المفعمة بالادعاءات والتشبيهات والمبالغات، فينطق الصمت بمن يعبر عنه في حيز التأويل. وفي المقابل تفسر السلطة صمت الناس عليها على أنه شعور بالامتنان نحوها، والرضا عنها. وهذا نوع من الصمت المجازي، لأنه لا ينسحب على المواقف المعزولة للأفراد، الذي قد يكون كل منهم يتحدث بغضب عن السلطة، وينظر بحنق إليها، وهو وحده، يتكلم مع نفسه، أو يطلق خياله لأحلام اليقظة، أو يثرثر مع أفراد أسرته داخل بيته، إنما ينسحب على الحالة العامة، حين يتم تقييم موقف الشعب من الحكم على أنه الصمت أو الصبر أو الاستسلام. ولا تجرح هذا الصمت، أو تهزه، الإشارات والإيماءات والرموز والصور الصامتة التي يمكن أن يعبر بها البعض عن عدم رضاهم.