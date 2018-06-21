الشراء السعيد!

تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018

كان من المفترض أن تصعد أسعار عملة البتكوين الرقمية إلى السماء، لكنها خسرت على مدار الشهور الستة الماضية 66% من قيمتها، وهو انهيار يضارع فقاعة شركات دوت كوم (الإنترنت)، أو ما حدث لأسهم البنوك الأميركية في أزمة الرهون العقارية.

يغرينا الاعتقاد بأن ما يستطيع المرء تسميته لحظة «الفقاعة» قد حلت ومضت. وبعد أن بلغ السعر 6500 دولار، هناك من يتحدث عن «عمليات شراء سعيدة» للبتكوين. ويتوقع صندوق التحوط «بانتيرا» وشركة «بلوكتشين كابيتال» تعافياً في سعر العملة يصل بها إلى 20 ألف دولار هذا العام.

ولا توجد أدلة على أي زيادة في الإقبال عليها في العالم الواقعي.

إن تدفق أموال مؤسسية تتطلع إلى مخزن للقيمة على غرار الذهب، سيكون أكثر ربحاً وأقل تقلباً من المستهلكين. وبينما يكدس أصحاب الملايين عملاتهم من البتكوين في خزائن صلبة ويبرمون عقود تداول آجلة للعملة الرقمية، ينعقد الأمل على أن تصبح خديعة أمس الخاصة بالاغتناء السريع هي سوق السلع المملة غداً. لكن الأمر سيستغرق وقتاً لاستقرار السعر قبل أن يُنظر إلى البتكوين باعتبارها أصلا يمكن الاستثمار فيه، ناهيك عن أن تمثل قيمة نسبية أو جوهرية يمكن قياسها.

ولا شك في أن بعض الارتباك يمنع البائعين على المكشوف من المشاركة، ولا شك في أن صناديق التحوط تعلم بوجود تعاملات أخرى يمكن إنجازها بكلفة أقل.. لكن كلما استمر أمد ركود هذه الأسواق، زاد إغراء القيام برهان تكتيكي. وقد مرت بتكوين بدورات من الازدهار والركود في الماضي، لكن مازال يتعين عليها أن تمر حقاً بلحظة «فقاعة»، فعمليات الشراء السعيدة قد تصبح عمليات بيع تعيسة.

ليونيل لوران

صحفي متخصص في شؤون التمويل والأسواق

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»