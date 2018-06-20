الإمارات سند قوي للاجئين تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018 تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم دعماً للاجئين حول العالم، سواء من خلال المساعدات العاجلة التي تقدمها لهم أو من خلال العمل على تنفيذ بعض المشاريع والبرامج التنموية التي تسهم في الحد من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، هذا فضلاً عن جهودها المحورية في دعم الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الحماية لهم والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والصحية، وهذا ما عبَّر عنه بوضوح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أكد سموه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضطلع بدور محوري لتخفيف مأساة اللجوء والتصدي لتداعياتها على ملايين البشر حول العالم، كما تعمل على الحد من تفاقم قضايا اللجوء ودرء مسبباته من خلال تعزيز مجالات التنمية البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار في الساحات والمناطق المضطربة، وستظل الدرع الواقية للاجئين من تداعيات اللجوء القاسية والحصن المنيع لتخفيف معاناتهم والسند القوي لصون كرامتهم الإنسانية. الدور الإماراتي في دعم اللاجئين والعمل على صون كرامتهم الإنسانية يترجم في مبادراتها المتنوعة التي تستهدف تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين في العديد من دول المنطقة التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا، كما تقوم بدور واضح في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل تقديم مزيد من الدعم الإنساني لهؤلاء اللاجئين، كما تساند برامج العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم وتوفير سبل الاستقرار لهم في مناطقهم الأصلية.. وفي الوقت ذاته، فإن الدور الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في مجال إيواء اللاجئين ورعايتهم وحمايتهم من مخاطر التشرد والحرمان، هو محل تقدير متزايد من جانب الجهات الأممية والدولية المعنية بقضايا اللاجئين، حيث تفاعلت الهيئة مع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للاجئين في العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، وكان لجهودها في إنشاء وإدارة العديد من مخيمات اللاجئين والنازحين في العراق والأردن واليونان واليمن والبوسنة وأفغانستان والصومال وباكستان وغيرها من الدول الأخرى المستقبلة للاجئين، أثر إيجابي في تخفيف معاناة اللاجئين. لهذا كله، يحظى الدور الإماراتي في دعم ومساندة اللاجئين والنازحين بكل إشادة وتقدير من جانب المنظمات الدولية المعنية، ولعل إشادة توبي هارورد، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخراً بدعم الإمارات لبرامج مفوضية اللاجئين، من خلال تقديم التمويل لتوفير المأوى للاجئين في مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في تسهيل القدرة اللوجستية للمفوضية على الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم في مدة زمنية قياسية، إنما يؤكد حيوية وفاعلية الدور الإماراتي في هذا الشأن. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية