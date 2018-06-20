هل تشعر بالأمان أكثر؟ تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018 في البداية غيّر دونالد ترامب الحزبَ الجمهوري وأعاد صنعه وفق صورته الخاصة، والآن يحاول إعادة صنع أميركا بالطريقة نفسها، لتصبح بلدا لا أصدقاء له، بلداً لا يمكن التنبؤ بأفعاله، بل مستعد لطعن أي حليف في الظهر إن هو لم يسلك مسلكنا، بلداً يشعر براحة أكبر مع زعماء مستبدين يشبهون أفراد المافيا أكثر مما هم ديمقراطيين منتخَبين. إني أخشى أن نصبح «ولايات ترامب المتحدة»، فذلك من شأنه أن يهدد مستقبلنا واستقرار العالم. فقد أصبح العالم يعتمد على أميركا كثيراً، أميركا التي كانت مستعدة، في الغالب، لتحمل عبء القيام بالأشياء الصائبة، وقول الأشياء الصائبة، وصياغة الأشياء الصائبة، والدفاع عن الأشياء الصائبة.. عندما كان آخرون غير قادرين على القيام بذلك. جماعة «فوكس نيوز» سيقولون: هذا كلام قاس ومجاف للحقيقة يا فريدمان! فترامب، على كل حال، قد يستحق جائزة نوبل للسلام عن الاتفاق حول نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. والحق أنني سعيد لأن ترامب جلس للتفاوض مع كيم جونغ أون، فكل الأشياء الأخرى لم تنجح. لكن ترامب يجيد كسر الأشياء أكثر من إصلاحها، لدرجة تجعلني أرى أنه من المبكر جداً معرفة الأشياء التي سيتم تطبيقها من هذه المغامرة السنغافورية. أما إذا كان ما سيطبق هو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بالفعل، فسأقوم في تلك الحالة شخصياً بترشيح ترامب لجائزة نوبل. لكن لننتظر لنرى. وحالياً سأرشحه فقط لجائزة أخرى، وهي جائزة تُمنح للزعيم الذي يستغل صلاحياته الرئاسية من أجل إضعاف الأمن الشخصي لمواطنيه وقيم بلده أكثر من أي زعيم آخر، وذلك في ظرف سنة واحدة فقط. هل تشعر بالأمان أكثر؟ ترامب بدأ معركة مع أقرب حلفائنا في «الناتو»، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي قال عنه فريق ترامب إنه «طعننا في الظهر» بعد دفاع ترودو المعتدل عن سياسة بلده التجارية بخصوص منتجات الألبان. يأتي هذا بعد أن لاذ ترامب بالصمت ولم تصدر عنه كلمة انتقاد واحدة للرئيس الروسي بوتين، الذي طعننا في الصدر من خلال أكبر هجوم سيبراني ضد ديمقراطيتنا على الإطلاق. فهل تشعر بالأمان أكثر؟ صحيفة «نيويورك تايمز» كتبت الأسبوع الماضي أن «ترامب هو أول رئيس منذ عام 1941 لم يعين مستشاراً علمياً، وهو منصب أنشئ خلال الحرب العالمية الثانية من أجل توجيه المكتب البيضاوي بخصوص المسائل التقنية التي تتراوح بين الحرب النووية والأوبئة العالمية». وبدلا من ذلك، فإنه يعتمد على «إحساسه»؛ والذي أخبره بأن تغير المناخ مجرد خدعة! ولذلك، فإننا ننتظر لنرى: في حالة كوريا الشمالية، ورغم أن ثمة احتمالا ضئيلا للغاية يعادل واحداً في المليون لإطلاق كيم جونغ أون صاروخاً نووياً علينا، فإن ترامب قال: يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لشراء تأمين حتى لا يصبح ذلك ممكناً، حتى وإن تطلّب حرباً استباقية. لكن في حالة تغير المناخ، حيث تقول أغلبية كبيرة من العلماء في حكومة ترامب نفسها إن تغير المناخ الذي يتسبب فيه البشر هو حقيقي 100٪ وإننا بحاجة للانضمام إلى القوى الصناعة الكبيرة الأخرى في اتفاقية باريس للمناخ من أجل تقليص انبعاثات الكربون لتجنب الجوانب التي لا يمكن التحكم فيها من تغير المناخ وتدبير الجوانب التي لا يمكن تجنبها.. اختار ترامب إلغاء اتفاق باريس، ورمى أي تأمين، وراح يعيد إحياء الفحم. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»