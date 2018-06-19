الُحديدة.. سلام عليك تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018 أكتب الآن والمواجهة بين أخيار العرب وبين أشرار «الحوثيين» في جبهة الُحديدة، على أشدها وبشائر النصر تتوالى، وسقوط مطار الحديدة في يد المقاومة والجيش الوطني وقوات الإمارات الداعمة مؤكد واقتراب سقوط الميناء أمر مؤكد، وما تبقى من ساحات أخرى في المدينة الأسطورية في موقعها الشاطئي الساحر يتحين اللحظة للخلاص من بقايا «الحوثيين». سلام على الُحديدة وعلى أهلها الصامدين في وجه الهمجية والخيانة والعمالة الفارسية والمتاجرة بالأوطان. الُحديدة تسدد الآن فاتورة الكرامة، كرامة عرب الجزيرة والخليج المستهدفة التي يتربص بها النظام الكهنوتي الإيراني الحريص على اختطاف اليمن وأخذه رهينة لمقايضة دول الخليج وابتزاز المجتمع الدولي عبر التهديد بالإضرار بأمن الملاحة على البحر الأحمر والسيطرة على مضايق باب المندب وهرمز. كما أنه من جانب آخر يتطلب الانتصار على جيش وطني على أعلى ما يكون التدريب والإعداد واستخدام أحدث الأسلحة الفتاكة، قوات مدربة جيداً ومسلحة تسليحاً فائقاً، لكن يظن «الحوثيون» أنهم بما يمتلكونه من معدات إيرانية عفى عليها الزمن بمقدورهم أن ينزلوا الهزيمة بجيش أعدته المدرسة العسكرية الإماراتية المشهود لها في الأوساط العسكرية الغربية بالكفاءة باعتراف القادة العسكريين لحلف «الناتو» في توصية قالت بأن الجيش المؤهل للمشاركة في مناورات حلف «الناتو» بين كل جيوش الحلفاء في الشرق الأوسط هو جيش الإمارات. من كل هذا نستنتج بأن انتصار عصابات همجية على مثل هذه النوعية من المقاومة والجيوش أمر غير منطقي مهما تغيرت من ظروف، ومهما طرأ من أحداث، فـ«الحوثي» ومن ورائه إيران مكتوب عليهم الفناء، وسيتجرعون سم الهزيمة كما تجرعه الخميني على يد الجيش العراقي وشعب العراق. كانت الُحديدة، وعلى مدى تاريخها مقصداً لكل الغزاة، البرتغاليين والعثمانيين والانجليز، وكانت تارة تُصد الغزاة، وتارة تقع ضحية للعدوان ولَم تشهد في تاريخها ما هو أسوأ من الاحتلال «الحوثي» البغيض. ومع أنه احتلال بمعيار التصنيف جاء من الداخل، وليس غزواً خارجياً، إلا أن ما فعله «الحوثيون» بالسكان ليس له ما يوازيه من الغزوات الخارجية. أما السبب فلأنه جمع تحالفين اتصفا بالشر، الأول داخلي «حوثي» والثاني خارجي إيراني، ولولا يقظة السعودية والإمارات واتخاذ القرار التاريخي بـ«عاصفة الحزم» لكان الوضع مختلفاً، ولكانت اليمن أسوأ حالاً من جنوب لبنان وسوريا والعراق. والحديث عن الحديدة يجرنا إلى بعض الكتابات التي بادر العديد من الكتاب العرب على تناوله، وطرح التصورات حول أهمية المواجهة الحالية لحسم مصير هذا الثغر الذي عاث فيه «الحوثيون» فساداً وتدميراً وتخريباً لمرافقه وبنيته التحتية ومقومات سكانه واقتصاديات أبنائه. يرى البعض ونحن معهم وقد أشرنا لهذا الجانب سلفاً أن هزيمة «الحوثي» في الُحديدة تعني بداية النهاية لهذه الميليشيا، ومن ثم النفوذ الإيراني بأكمله. الُحديدة ظلت طوال الحرب شريان الحياة لـ«الحوثي» بما توفره من دخل سنوي يتخطى المليارات يذهب بالكامل لتمويل العصابات «الحوثية» وشراء الأسلحة والذمم واستخدامها في حربهم القذرة على الشعب اليمني. هذا من جانب، ومن جانب آخر كان ميناء الحديدة تفرغ فيه شحنات الأسلحة القادمة من إيران ومنها بطبيعة الحال الصواريخ البالستية التي يتم جمعها وإطلاقها على المدن السعودية بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة. فإذا تحررت الُحديدة، فلن يبقى من سلاح لـ«الحوثيين» إلا الخناجر وسيتم اصطيادهم بالعصي، وعندئذ تزدهر في اليمن تجارة العصي بأنواعها! بقى أن نشير إلى أهمية الحديدة السياحية، وكيف يمكن أن تتحول الأزمة التي تعيشها الآن حافزاً لازدهارها في المستقبل، وكيف يمكن أن تحرص دول التحالف على استثمار موقعها، وما تحتويه من جزر ساحرة على مساحة شاطئه الطويل. في الحديدة أكثر من أربعين جزيرة أكبرها زقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى وجزيرة كمران الاستراتيجية، التي كانت جنوبية استخدمها الإنجليز، وليس هناك ما يدل على التنازل عنها لصالح الجمهورية العربية اليمنية. الحديدة على مشارف التحرير، ولن تكن اليمن بعد تحريرها كما كانت قبل التحرير.