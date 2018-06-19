إيران وقمة ترامب- كيم تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018 لا بدّ أن يُحسَب للرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كسرهما جليد علاقات ساهمت توتّرات سبعة عقود في تحجّره. فلقاؤهما ليس حدثاً عابراً أو عادياً، حتى لو تأخّرت نتائجه، أو لم تتطابق مع توقّعات القوى الدولية الأخرى. ليس واقعياً التصديق بأن اختراقاً مهمّاً تحقق في قمة سنغافورة نظراً إلى ضخامة الخلاف وغياب مقدّمات مقنعة بأن تغييراً عميقاً طرأ على الجانبين وأوصلهما إلى بداية الوفاق، لكن يجب عدم التقليل من تقاربهما، فهو بداية لا بدّ منها. والمهم كان ولا يزال إبعاد أو إنهاء خطر المواجهة النووية الذي أقلق العالم وأرّقه على وقع تجارب نووية وصاروخية متلاحقة نفّذتها بيونج يانج خلال العام الماضي وسجالات لفظية ساخنة بين دونالد ترامب وكيم أون. إذ بدا الرجلان خلالها متقاربَين في التحدّيات المتهوّرة واستسهال التوتير والتصعيد. ليست المرّة الأولى التي تتخطّى فيها الولايات المتحدة الحاجز الأيديولوجي لاجتذاب عدوّ والتعامل معه، فالبراجماتية كانت تحضر دائماً في واشنطن حين تنسدّ آفاق الحلول العسكرية، أو تبدو عالية الكلفة وغير مضمونة الجدوى. ينطلق القائلون بأن القمة لن تبدّل شيئاً من عناصر عدّة، أهمها أن لا خلفية سياسية أو عسكرية لترامب نفسه وأن عقلية رجل الأعمال لا يمكن أن تصنع حلّاً تاريخياً للمسألة الكورية وتعقيداتها. أما العنصر الآخر فيتمثّل بصعوبة خروج النظام الكوري الشمالي من الخوف الوجودي كدافع للتسلّح وشاحذ لحدّة الحكم الشمولي في واحد من أسوأ نماذجه. لكن الظروف والمتغيّرات قادت للمرّة الأولى إلى فرصة بدت لوهلة خيالية ثم أصبحت حقيقية. كل شيء يتوقّف الآن على إدارة المفاوضات بين الطرفين في المرحلة المقبلة، بمقدار ما يرتبط بمواقف الأطراف الأخرى المعنية جيو-سياسياً، لا سيّما الصين وروسيا، واليابان وكوريا الجنوبية بدرجة أقلّ. كان كيم يعلم، قبل أن يتواصل مع واشنطن ومنذ تشاوره مع الرئيس الصيني شي جينبينج، أن لقاءه مع ترامب لن ينجح ما لم ينطلق من استعداد ضمني لتقليص ترسانته أو التخلّص منها في المدى البعيد، وبطبيعة الحال فإنه يتوقّع ضمانات ومساعدات وكذلك تغييراً في مقاربة الولايات المتحدة لأمن المنطقة والسلام الدائم فيها. لعل تمسّك بيونج يانج بصيغة «نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية» يحمل مفهومها القائم على تزامن تخلّصها نهائياً من سلاحها النووي مع إزالة المظلة النووية الأميركية لحماية كوريا الجنوبية واليابان. هذه مسألة ستبقى خلافية، كونها تتجاوز الشأن الكوري، فالمظلّة تلك مخصّصة أولاً لحماية المصالح الأميركية التي تضاعفت أهميتها الاستراتيجية في الأعوام الأخيرة مع اندفاع أميركا إلى تعزيز نفوذها في جنوب آسيا، وبالتالي فإن إزالة المظلة تهمّ الصين لتوطيد هيمنتها على تلك المنطقة. في أي حال سيتبيّن سريعاً ما اذا كانت قمة ترامب - كيم، بخلفياتها والآفاق التي فتحتها، وضعت أمام طهران منطقاً دولياً جديداً لا تستطيع تجاهله، خصوصاً بسبب اقتناعها بأن الروس والأوروبيين لن يتمكّنوا من تخفيف أعباء العقوبات عليها. وإذا كان الأميركيون وضعوا الملف النووي على الطاولة ليوصلوا بعده إلى الملف السياسي مع كوريا الشمالية، فإنهم يلوّحون بمقاربة عكسية مع إيران باعتبار أنها لا تملك القنبلة بعد وأن الأولوية معها تتمثّل الآن في تغيير سلوكها.