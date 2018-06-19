شهداء الإمارات فخر للوطن تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018 بقدر ما تتوالى الأوقات الصعبة وتتجدد مناسبات الفراق، يظهر المعدن الأصيل للإنسان الإماراتي ذي العزيمة التي لا تلين والصبر اللامحدود، وروح التضحية التي تتجسد في كل المواقف، وخاصة إذا تعلق الأمر بأكثر الأحداث ارتباطاً بالوجدان والمشاعر الإنسانية العميقة، ذلك ما كشفت عنه المناسبات العديدة التي تجمع بين أصحاب السمو وأسر الشهداء وذويهم، في كل زاوية من زوايا الوطن، لتقديم واجب العزاء في فقد عزيز أو خليل. فروح التضحية العالية لدى كل أبناء الوطن وإعرابهم عن الاعتزاز الكبير بمن قدموا أرواحهم للدفاع عن الواجب، كفيلة بتقديم صورة نموذجية لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين القيادة الرشيدة والمواطن من جهة، وبين المواطن والوطن من جهة ثانية. وهو ما يعكس بكل وضوح أن شهيد الوطن ليس ابناً لأسرة إماراتية واحدة، وإنما هو ابن لكل بيت، وكل عائلة إماراتية دون استثناء. فالتضحيات الكبيرة لشهداء الإمارات تجاه وطنهم، تجسد بحق قيم الولاء والعطاء والانتماء والأصالة المتوارثة عن الآباء والأجداد، كما تعتبر تجسيداً حياً لوحدة البيت الداخلي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت القيادة الرشيدة الحالية على نهجه، لتستمر بذلك قيم الولاء للوطن التي تدفع بدولة الإمارات إلى آفاق أرحب من التنمية والإنجاز والإبداع ودخول المستقبل بكل ثقة واقتدار. وقد كان أبرز مَن عبّر عن ذلك التقدير، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، عندما قدّم واجب العزاء إلى ذوي وأسر شهداء الوطن البواسل: الشهيد خليفة سيف سعيد الخاطري، والشهيد عبيد حمدان سعيد العبدولي، والشهيد خميس عبدالله خميس الزيودي، والشهيد علي محمد راشد الحساني، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم في عملية «إعادة الأمل»، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، حيث عبّر سموه عن فخر واعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بأبنائها الشهداء الذين قدموا صوراً عظيمة للتضحية والفداء والبذل، مشيداً بمواقفهم المشرفة في ميادين العز والكرامة، وهي مواقف من شأنها أن «تزيدنا عزماً وقوة وإصراراً على المضي في طريق العز والنصر». إن الأرواح الطاهرة التي قدمها أبناء الإمارات، منذ وصولهم إلى أرض اليمن، لم تكن لتذهب سدى، وإنما قدمت ثمناً غالياً لما حققه الجيش الإماراتي من انتصارات كبيرة على المستويات العسكرية والإنسانية. فالنجاحات العسكرية التي لا يزال الجيش الإماراتي يحققها على مختلف الجبهات داخل اليمن، ظلت دائماً مواكِبةً لعمليات التدخل الإنساني السريع، سواء تعلق الأمر بعمليات إنقاذ العالقين، أو توزيع المساعدات على المحتاجين، أو تضميد جراح المكلومين، بل إن جهود العمل الإنساني للهلال الأحمر الإماراتي وغيره من المنظمات الخيرية الإماراتية في اليمن، ظلت موازية لكل تحركات الجيش على الجبهات المشتعلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ولعل أبرز مثال على مستوى التدخل السريع للهلال الأحمر الإماراتي، ما يقوم به حالياً من توزيع للمساعدات الإنسانية والغذائية على أهالي المناطق المحررة بمنطقة الحديدة، للتخفيف من وطأة معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها، في وقت تعاني فيه معظم الأسر اليمنية معوقات اقتصادية، جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية