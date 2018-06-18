قرارات استراتيجية ترسّخ مكانة الدولة التنافسية تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة، على اتباع نهج اقتصادي واجتماعي، يتسم بالمرونة والفاعلية، ومواكبة المتطلبات كافة التي ترسّخ حضور الدولة المتقدم بين الأمم، ويأخذها إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بتحقيق الريادة والتميز؛ من خلال إقرار تشريعات وسياسات تؤكد سعي الدولة الجاد إلى فتح مجالها الحيوي، أمام كل الراغبين في تحقيق أحلامهم وآمالهم على أرض الدولة، وأن يتمكنوا من التأسيس لأعمالهم واستثماراتهم، مُقدمة لهم كل ما يلزم من حوافز ومزايا وتسهيلات، تسهم في تعزيز بيئة العمل والأعمال، وتمنح العاملين والمستثمرين الطمأنينة والأمان والاستقرار والنجاح. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمجموعة قرارات استراتيجية، محلية وخارجية، مؤكداً حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر استحداث أنظمة ذات تحول استراتيجي، ونقلة نوعية في سياسة حماية حقوق العمال وأصحاب العمل؛ كتمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على نحو يكفل حقوقهم مع الآخرين بمساواة، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال. فضلاً عن اعتماد قرارات واتفاقيات مع العديد من دول العالم، تتعلق بقطاعات النقل الجوي والضرائب وحماية الاستثمار، واعتماد اتفاقية مع حكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، ليعكس كل ذلك تنامي علاقات الدولة الثنائية يوماً بعد يوم، فاتحة آفاقاً جديدة للسياحة والاستثمار والتجارة، لمواطني الدولة والمستثمرين القادمين إليها. إن قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة، وصولاً إلى أفضل بيئة أعمال عالمياً، وإن «اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر»، يشي بمدى حرص القيادة الرشيدة على المستقبل الذي تطمح الدولة في الوصول إليه؛ المستقبل الذي يمنح المواطنين والمقيمين على حد سواء، كل ما يحقق لهم الرفاه والسعادة، ويحقق للدولة أهدافها الواردة في «مئوية الإمارات 2071» بأن تكون أفضل دولة في العالم. لقد بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة كل الجهود التي تحقق الحماية للإنسان، وتعزز من بيئة الأعمال بشكل متوازٍ وغير منفصل، لتعبّر القرارات الأخيرة التي تم اعتمادها، عن الحرص على حماية حقوق العمال، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، وتمكينهم من تطوير أعمالهم؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق، ويحقق التوازن في علاقة العمل، ويعزز من موقع الدولة كأرض لتحقيق الأحلام والآمال، ومقصد للعقول والخبراء والباحثين عن فرص متميزة للعمل، من دون أن يتم إغفال أهمية تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير كفاءاتها ومهاراتها وقدراتها، واتباع سياسة تتسم بالانفتاح والمرونة، أوصلها إلى أن تتمتع بقدرات تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة ومنافستها، مثبتة للجميع قدرتها على حسن إدارة ثرواتها البشرية والمالية، ومعززة ثقة العالم بمتانة اقتصادها وقوته، وهو الذي لم يكن ليتحقق لولا براعة القيادة الحكيمة في تحفيز النمو الاقتصادي، في عصر تراجعت فيه العديد من اقتصادات الدول. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية