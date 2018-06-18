رفقاً بأطفال المهاجرين تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 هناك قصص رعب لا حصر لها تدور حول ما يحدث للمهاجرين في عهد ترامب. في الأسبوع الماضي فقط، علمنا أن مراهقاً من ولاية إيوا كان يعيش في أميركا منذ أن كان في الثالثة قُتِل بعد فترة وجيزة من إعادته إلى المكسيك قسراً. وفي هذا الشهر، تم احتجاز مهاجر إكوادوري، لديه زوجة أميركية وكان لديه طلب للحصول على «البطاقة الخضراء»، في قاعدة بروكلين العسكرية، حيث كان ذاهباً لتوصيل وجبة من البيتزا، وقام القاضي بوقف ترحيله مؤقتاً، لكنه لا يزال مسجوناً. كما يستقل ضباط الهجرة القطارات والحافلات مطالبين الركاب بإظهار وثائقهم. وأصدر وزير العدل «جيف سيشنز» أمراً ينص على أن معظم الفارين من سوء المعاملة في بلادهم أو عنف العصابات لم يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء. لكن ما يجعل أميركا في عهد ترامب تشعر كأنها دولة مارقة هو سياسة الإدارة من حيث أخذ الأطفال من المهاجرين الذين يتم الإمساك بهم أثناء عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية، حتى وإن تقدم آباؤهم فوراً بطلب للحصول على اللجوء. يقول «لي جيليرنت»، نائب مدير مشروع حقوق المهاجرين التابع لاتحاد الحريات المدنية الأميركي «هذا أسوأ ما رأيت طوال 25 عاماً من القيام بهذا العمل. الأطفال يتم ترويعهم». ولا يزال هناك آليات في الحكومة الأميركية لإيقاف هذا التصرفات الشريرة. وفي يوم الجمعة الماضي، تقدمت السيناتورة «ديان فينشتاين» وهي «ديمقراطية» من ولاية كاليفورنيا، بمشروع قانون من شأنه أن يجعل معظم العائلات محتجزة على الحدود معاً. ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي دعوى قضائية نيابة عن الآباء الذين تم انتزاع أبنائهم منهم مطالباً الحكومة الفيدرالية بإصدار أمر قضائي لوقف عمليات فصل الأسر. ميشيل جولدنبيرج: كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»