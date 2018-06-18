«الكاتب الشبح» والحرب بالوكالة تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 ما معنى أو مسمى أن تكتب خطاباً لمناسبة استثنائية، أو أن تكتب سيرة ذاتية جيدة، لرجل أعمال ناجح؟ هي نوع من الكتابة، ومهنة يلزمها حرفيّة عالية، وقدر من الثقافة والذكاء، لما تنطوي عليه العملية من قلق وصعوبة، وخطورة ربما، في نهاية المطاف، هي كتابة للآخرين، وللدقة، هي كتابة بالوكالة، لكنها مُجازة قانونياً، وهذا النوع من الكتابة لا تحمل اسم كاتبها، ولا يحق له فعل ذلك، رغم أنها كتابته وجهدهُ الخالص. في الغرب، أطلقوا على الكتابة بالوكالة مسمى (ghostwriter- الكاتب الشبح)، فحلوا بذلك مشكلة هويتها، لكن الكاتب الشبح اكتسب بمرور الزمن، ألقاباً عدّة، أهمها لقب (قارئ العقول)، الذي أطلقه في لحظة إعجاب، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 2009، على كاتب خطاباته «جون فافرو»، الذي قال يوماً «إذا فكرت بالأمر، وحجم الذي تفعله، يمكن أن تشعر بالشلل »، إشارة لعظم المهمّة التي يقوم بها، وكان «فافرو» هو الكاتب الأصغر عمراً (28 عاماً) في هذا المنصب، عبر تاريخ البيت الأبيض، بعد «جيمس فالوس»، كاتب خطابات الرئيس جون كينيدي 1961. وإذا عدنا إلى تاريخ العلوم الإنسانية، ومن بينها الثقافة والآداب والفنون، نجد إشارات عديدة وواضحة، تنمُ عن قِدم مهنة الكاتب الشبح أو الكاتب بالوكالة، وإنه جرى اللجوء لهذه المهنة الاحترافية في حقول مختلفة، فعلى سبيل المثال، قصيدتا الإلياذة والأوديسة المشهورتين، لمؤلفهما الشاعر الأغريقي هوميروس، كتبها كاتب شبح، فهوميروس كان ضريراً، كما يمكن إدراج الكاتب العربي الكبير، طه حسين، في قائمة هوميروس ذاتها، والحال نفسه ينسحب على الكاتبة الإنجليزية (ج. ك. رولينغ)، مؤلفة كتاب هاري بوتر، الذي تحول بكامل إجزائه، إلى عدة أفلام سينمائية ناجحة، حملت عنوان (سيد الخواتم - Lord of the ring)، وذلك بسبب من ضخامة المؤلَف غير العادية، الذي جاء في ثمانية أجزاء، وكانت «رولنج» قد استأجرت كُتاّباً مدفوعي الأجر، وأنشأت شركة رولنج للغرض نفسه، أكّد على ذلك مخرجون عالميون كثر، سبق لهم العمل معها فنياً، ويمكن اعتبار مؤلف (تغريبة بني هلال)، وقصة أبو زيد الهلالي، من الأعمال التي تعرضت لإضافات عدة، قام بها أكثر من قلم شبح، وفي مراحل زمنية متباعدة، وكان الموسيقار النمساوي العالمي «وولفجانج موزرت» قد عمل كـ«ملحن شبح» لدى بعض الوجهاء الأرستقراطيين والجهات، ووضع لهم مقطوعات موسيقية، من دون التوقيع على أي منها، التزاماً بالأعراف الأدبية الضابطة حينها، وغير المكتوبة في هذا المجال، وإذا تعمّقنا أكثر في هذا الموضوع، فإننا سنصل لا محالة إلى أمور ذات حساسية، إذ بالضرورة سنعرض لكتب تاريخية مهمة بعضها لاهوتي. قياساً على ما تقدم، أود التأكيد على أن مهنة الكاتب بالوكالة، أصبحت اليوم مهنة سائدة، ولها مكانتها المرموقة، تميزها احترافية التعبير على نحو دقيق ومشوق، لكن يبقى السؤال: هل الكاتب الشبح أو الكاتب بالوكالة، يختلف في مهنته، عما يطلقون عليه الحرب بالوكالة؟ وما الفرق الإنساني والقانوني بينهما، مع الأخذ في الاعتبار، أن كلا منهما يحصل على أجر معلوم ومتفق عليه مسبقاً؟