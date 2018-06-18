سعادة المواطن وراحته أولوية القيادة دائماً تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 يبقى المواطن دائماً وأبداً الأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادته هي الهدف، ولا تتوقف مبادرات القيادة الرشيدة ومكرماتها التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترفع من مستوى معيشتهم وفق أعلى وأرقى المعايير المعروفة على المستوى العالمي، وفي هذا السياق يأتي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح قروض سكنية بقيمة بلغت 4.27 مليار درهم لـ 2500 مستفيد في إمارة أبوظبي، واعتماد سموه تخصيص مساكن حكومية بقيمة 1.6 مليار درهم، ومشاريع بناء مساكن بقيمة 1.5 مليار درهم للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي. وإذا كانت القرارات الأخيرة تتعلق بإمارة أبوظبي بشكل خاص، فإنها تقع ضمن توجه عام للقيادة الرشيدة بالاهتمام بتطوير البنية التحتية وتوفير مسكن مناسب للمواطنين في كل الإمارات من دون استثناء، حيث تتواصل المبادرات الرامية إلى توفير السكن المناسب لكل أبناء الوطن وفي أي مكان على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. إن مظاهر الفرحة التي قابل بها المواطنون في مدينة أبوظبي ومنطقتي الظفرة والعين المبادرة الأخيرة بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية عليهم، وشكرهم للقيادة الرشيدة وتقديرهم لحرصها على توفير حياة كريمة للمواطن الإماراتي، ليبقى دائماً من أسعد شعوب العالم، إنما يؤكد ثلاثة أمور أساسية: الأول، حرص القيادة الرشيدة على راحة المواطن ومتابعتها المباشرة لأحواله وتفاعلها المستمر مع احتياجاته ومتطلباته. الثاني، هو الإيمان الراسخ من قبل كل مواطن بأن قيادتنا الرشيدة تعمل لمصلحته وتضعه دائماً وأبداً في مقدّمة أولوياتها، وهي تعمل ليل نهار من أجل توفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياته، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، الثالث، أن الإسكان على وجه الخصوص يمثل أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، لأنه يرتبط باستقرار هذا المجتمع ويعدّ معياراً أساسياً لنوعية الحياة التي تتوافر لأبنائه، وهذا ما يفسر الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وبما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما يساعدهم على خدمة وطنهم على أفضل وجه، ويعزز من إسهامهم في مسيرة البناء والتنمية المتواصلة. إن التقارير والمؤشرات التي تصدرها المؤسسات الدولية حول العالم، وتتحدث عن سعادة المواطن الإماراتي ورضاه وتفاؤله بمستقبل بلده المشرق، تستند في تقديراتها ونتائجها إلى حقائق ومؤشرات يمكن لأي مراقب أن يلمسها من دون عناء على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمحور كل المبادرات الكريمة والسياسات الرشيدة والخطط التنموية المختلفة، سواء للحاضر أو للمستقبل، حول الإنسان الذي تنظر إليه القيادة الرشيدة على أنه أهم وأغلى موارد الوطن التي يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها والاستثمار فيها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية