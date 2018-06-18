الأمراض المزمنة: 41 مليون ضحية سنوياً تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 مع بداية الشهر الجاري، صدر تقرير مفصل عن المفوضية العليا للأمراض المعدية، والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، طالب فيه القائمون على التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمواجهة العبء الصحي الفادح الناتج عن الأمراض المزمنة وعن الاضطرابات النفسية. وأوضح التقرير أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يتطلب بالضرورة التزاماً سياسياً، وزيادة فورية في سعة الخدمات الصحية الموجهة للوقاية من الأمراض غير المعدية، أو الأمراض المزمنة، كونها قد وصلت إلى حد الأوبئة، وأصبحت تحتل مراتب متقدمة على قائمة أسباب الوفيات بين أفراد الجنس البشري. هذا الوضع تؤكده الإحصائيات التي تظهِر أن الأمراض السرطانية، وأمراض القلب والشرايين، والسكري، تعتبر مجتمعة مسؤولة عن 41 مليون وفاة سنوياً، أو ما يعادل 71 في المئة من مجمل الوفيات البشرية السنوية. ومن بين هؤلاء، يلقى 15 مليون حتفهم بين العقدين الثالث والسابع من العمر. وتتحمل حالياً الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل العبء الأكبر من الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية، وبالتحديد نسبة 80 في المئة من الوفيات بين أفراد وسكان تلك الدول. ويتضمن تقرير المفوضية العليا الدولية للأمراض المعدية، ست توصيات رئيسية: أولا: على رؤساء الدول والحكومات الاضطلاع بمسؤولية مكافحة الأمراض غير المعدية، وأن لا يوكلوا هذه المهمة لوزراء الصحة وحدهم، كون تحقيق هذه المهمة يتطلب التعاون والتنسيق بين وزارات وقطاعات متعددة ومختلفة. ثانياً: يجب على الحكومات تحديد واختيار مجموعة من الأولويات الأهم، ضمن الاستراتيجية العامة لأجندة الأمراض غير المعدية والصحة العقلية، بناء على احتياجات الصحة العامة في مجتمعاتهم. ثالثاً: على الحكومات إعادة توجيه نظم الرعاية الصحية في دولها، لتتضمن أولوياتها الوقاية من الأمراض غير المعدية والتحكم فيها، وكذلك الأمراض العقلية، وأن يتم تضمينهما في سياسات وبرامج التغطية الصحية الشاملة. رابعاً: على الحكومات أن تفعل من الإجراءات التنظيمية، وأن تتعاون وتتشارك مع القطاع الخاص، ومع العاملين بالمؤسسات الأكاديمية، وباقي منظمات المجتمع المدني. خامساً: على الحكومات، وعلى المجتمع الدولي برمته، تطوير نمط اقتصادي جديد، لتمويل الإجراءات والتدابير المرتبطة بمكافحة الأمراض غير المعدية، وتحسين الصحة العقلية. سادساً: على الحكومات دعم وتقوية الشفافية وسبل المساءلة لسياستها وإجراءاتها أمام مواطنيها، وأن تبسط وتيسر ميكانيزمات المساءلة الدولية. وجدير بالذكر أنه كان قد تم الإعلان عن إنشاء المفوضية الدولية العليا لمكافحة الأمراض غير المعدية، ولتفعيل إجراءات الوقاية والحماية منها، منتصف شهر أكتوبر الماضي، أثناء انعقاد المؤتمر السادس والأربعين لوزراء الصحة وواضعي ومنفذي السياسات الصحية في الدول الواقعة في منطقة شرق البحر الأبيض، في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد». وتسعى هذه المفوضية منذ حينها لتحقيق تلك الأهداف، من خلال تحديد وتأطير سبل مبتكرة لتخفيف العبء الصحي والإنساني والاقتصادي للأمراض غير المعدية، كما تعمل على دعم الجهود السياسية الرامية لتفعيل التدابير الوقائية التي تستهدف أمراض القلب والشرايين، والأمراض السرطانية، وداء السكري، والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى خفض العبء والمعاناة الناتجين عن الأمراض النفسية والعقلية، وعن العنف وما ينتج عنه من وفيات وإصابات.