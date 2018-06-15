تعزيز التوعية المرورية تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018 مبادرة «لكم التعليق»، التي أطلقتها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي مؤخراً، بهدف الحدّ من السلوكيات المرورية الخاطئة، تنطوي على قدر كبير من الأهمية، ليس فقط لأنها تسهم في تعزيز التوعية المرورية بين أفراد المجتمع، وإنما أيضاً لأنها تفتح الباب أمام أفراد المجتمع لتقديم الاقتراحات التي من شأنها الحدّ من السلوكيات المرورية الخاطئة. وفي سياق جهودها لتعزيز التوعية المرورية، دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الهوائية إلى الالتزام باشتراطات السلامة، وحذرت من مخاطر قيادتها على الطرق الرئيسة والحرص على استخدام واقيات الرأس والذراعين والركبتين، وتوفير مصباح أمامي أبيض وآخر خلفي أحمر وتشغيلهما أثناء القيادة ليلاً، مع وجود لوحة خلفية على الدراجة تعكس الضوء لتأمين سلامة مستخدميها، وحثت مستخدمي الدراجات الهوائية على ضرورة السير بها على طرق الخدمات، وعلى الجانب الأيمن من الطريق في اتجاه حركة السير، والانتباه في حالة قيادتها على مسارات المشاة لتجنب الاصطدام بهم، وحذرتهم من تعلق راكب الدراجة بالسيارات أو الدراجات الأخرى أو حمل أوزان تؤثر على توازنه. ولا شك في أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية تقع بالأساس نتيجة عدم التزام السائقين بالقواعد واللوائح المرورية، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بمسافة الأمان الكافية، وهذا ما تؤكده الإحصائيات الرسمية، والتي تشير إلى أن 94.5% من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوع حوادث في أبوظبي، خلال عام 2016، كانت نتيجة سلوكيات خاطئة للسائقين، وهذا إنما يؤكد أن المشكلة ليست دائماً في الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحدد القواعد واللوائح المرورية، وإنما تكمن بالأساس في الثقافة المرورية السائدة لدى كثير من أفراد المجتمع، والتي تجعل الكثيرين منهم لا يبالون سواء بالقواعد المرورية أو حتى بالغرامات المالية التي قد تفرض على المخالفين منهم، وخاصة أن نسبة كبيرة من هؤلاء السائقين من جنسيات مختلفة، ربما لا تدرك أهمية الالتزام بالثقافة المرورية، والالتزام بقواعد الانضباط المروري. إن المبادرات التي تطلقها شرطة أبوظبي؛ بهدف تعزيز التوعية المرورية تنطلق من قناعة رئيسية مفادها أن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية جماعية مشتركة بين الشرطة والمجتمع بفئاته المختلفة، وإذا كانت الشرطة وإداراتها المختلفة معنية بوضع المعايير والقواعد والإجراءات التي تستهدف السلامة المرورية، فإن تجاوب أفراد المجتمع مع هذه القواعد هو الوجه الآخر للمعادلة المرورية، فلا معنى لوجود منظومة من الضوابط والروادع القانونية لتحقيق الانضباط المروري لا يتم الالتزام بها من جانب أفراد المجتمع، إذ إن الكثير من الحوادث المرورية التي تقع يمكن تجنبها، لأنها تنشأ في الأغلب عن عدم الالتزام بقوانين السير والمرور، والسرعة الزائدة والقيادة المتهورة. إن تعزيز التوعية المرورية مسؤولية مشتركة، صحيح أن الجهات المرورية تقوم بالدور الرئيسي، إلا أن هناك أدواراً أخرى لا تقلّ أهمية في هذا الشأن، وخاصة من جانب الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمدارس والجامعات، ويبقى دور الأسرة محوري في هذه الجهود، خاصة أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية يقف وراءها الشباب من فئة صغار السن، إذ تؤكد الإحصائيات الصادرة عن شرطة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري أن 46% من المتسببين بالحوادث المرورية والمتأثرين بها هم من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 30 سنة. ـ ـ ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.