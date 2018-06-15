العلم وأبواب الإيمان تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 كثير من علماء الغرب وفلاسفته اعتنقوا الإسلام، بعد أن تبنوا منه مواقف سلبية واضحة في البداية، لكنهم درسوا كثيراً من حقائقه العقدية والتشريعية وبذلوا جهداً للبحث في مقوماته الكبرى وللغوص في تراثه ونصوصه ورموزه، لتنفتح أمامهم كل الأبواب التي ترشدهم للتعرف على هذا الدين الحنيف. وسأكتفي هنا بمثالين أشار إليهما إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي في كتابه «الأدلة المادية على وجود الله». الأول: البروفيسور التايلاندي «تاجاثات جاسين»، وهو أحد أكبر علماء التشريح، وقد تحدث في أحد المؤتمرات العلمية عن موضوع الأعصاب، وكيف أنها موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث إذا احترق الجلد انتهى الإحساس بالألم تماماً. وعندما قيل له إن القرآن يقول: «كُلَّمَا نَضجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ» (سورة النساء: الآية 56)، وأن الله تعالى أراد أن يلفتنا بهذه الآيات إلى أن عذاب النار عذاب دائم ومستمر لا يخفف ولا يتوقف، لما كان في علمه سبحانه وتعالى -وهو الخالق- أن الجلود إذا احترقت انتهى إحساس الإنسان بالألم، نبّهنا إلى أن جلود أهل النار كلما احترقت بدلهم الله جلوداً غيرها ليستمر شعورهم بالعذاب.. عندئذ سأل هذا العالِم: أهذا الكلام قيل منذ أربعة عشر قرناً بالفعل؟ قالو له: نعم. قال: إن هذه الحقيقة لم يعرفها العلم إلا حديثاً، ولا يمكن أن يكون قائلها بشراً، بل هي من عند الله سبحانه وتعالى فحسب. ثم سرعان ما دفعت هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق الأخرى البروفيسور تاجاثات إلى أن يعلن إسلامه أمام الناس في مؤتمر عام، وذلك عند ما وجد بين يديه الدليل المادي على وجود الله، فنطق بالشهادتين (الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله).