أبوظبي.. مستقبل اقتصادي مشرق تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 يحمل التقرير الصادر مؤخراً عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بشأن الواقع الاقتصادي والمالي المتقدم في أبوظبي، العديد من المؤشرات الدّالة على نمو اقتصاد الإمارة غير النفطية، وتزايد فائضها المالي وإنفاقها الحكومي؛ ما يعزز الرفاه ويدعم الازدهار والاستقرار للإمارة وسكانها؛ حيث توقعت «موديز» أن تساعد قرارات حكومة أبوظبي الأخيرة لتحفيز الاستثمار، على نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارة، كما سيتمخض عن تلك القرارات، إضافة إلى ارتفاع العائدات النفطية، إلى إحداث زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، ستتجاوز نسبته الـ5%، وخاصة أن ارتفاع أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري منح حكومة أبوظبي فائضاً مالياً هائلاً يفوق كثيراً الميزانية المتوقعة. وجاءت الحزمة الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، وهي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، مؤخراً، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مؤكدة سعي القيادة الرشيدة الحثيث، في تسريع وتيرة مسيرة النمو والتنمية في الإمارة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مبادرات، تعزز القدرات التنافسية للعديد من شرائح القطاع الخاص في الإمارة، تغطي مشروعات متعددة في مجالات وأنشطة البنية التحتية والتشريعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الاجتماعية والصناعية والخدمية، ومشروعات القطاعات التجارية والتعليمية والصحية. لقد بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً، جهوداً كبيرة في سبيل تقوية الاقتصاد الوطني، بقطاعاته كافة، وهو لم يكن ليحدث لولا توجيهات قيادتنا الحكيمة، ووفقاً لخطة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، في استقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي للإمارة محلياً وإقليمياً. وقد استطاعت إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، تعزيز واقعها الاقتصادي والتقدم بمنجزاتها في جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي وصل نموها في العام الماضي إلى ما نسبته 2.7%، برغم أن النفط والغاز يمثلان العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، ويسهم بنسبة من 30% إلى 40% من إجمالي الناتج المحلي، ليتراجع إسهامه في عام 2017؛ نتيجة تزايد نمو القطاع غير النفطي؛ ما يشير إلى قدرة الدولة في التكيف بمرونة مع تراجع أسعار النفط العالمية؛ نتيجة للتطور الكبير في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن تميز أسواقها بالكفاءة، في السلع والعمالة، الأمر الذي أهّلها للحصول على المركز الأول إقليمياً، والـ17 عالمياً، في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. إن جميع المؤشرات الخاصة بمكانة الدولة التنافسية، على المستويين الإقليمي والدولي، تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على تحقيق منافسة اقتصادية شرسة عالمياً، في العديد من القطاعات، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ نتيجة لما قدّمته من حوافز للمستثمرين، في قطاعات التجارة والنقل والصناعة والخدمات المالية، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع التعليم والصحة، والسياحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة، كوجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياح وتوافر أفضل أنماط الحياة لكل ساكنيها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية