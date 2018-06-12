«أم الإمارات».. مبادرات إنسانية في كل مكان تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 تواظب دولة الإمارات العربية المتحدة على مدّ يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين من الأشقاء والأصدقاء، ديدنها في ذلك القيم التي أسس لها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الوقوف إلى جانب المعوزين والمنكوبين، الذين يتعرّضون لظروف صعبة تؤثر في حياتهم وتجعلهم بأشد الحاجة إلى التكاتف، انطلاقاً من حرص الدولة، ممثّلة بقيادتها الحكيمة، على تقديم كل أشكال المنح والمساعدات، المادية والعينية، للمحتاجين دون النظر إلى دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم. وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد، نجحت «حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية» في تقديم العلاج المجاني إلى ما يزيد على 20 ألف امرأة وطفل في قرى السودان الشقيق، تحت شعار: «كلنا أمّنا فاطمة»، وذلك في إطار برنامج «فاطمة بنت مبارك للتطوع»، وبمبادرة مشتركة من مبادرة «زايد العطاء» و«الاتحاد النسائي العام» و«مؤسسة سند الخيرية»، وبشراكة استراتيجية مع «جمعية دار البر»، و«مؤسسة بيت الشارقة الخيري»، و«مجموعة المستشفيات السعودية الألمانية»، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي السودانية. لقد تعددت الإنجازات والمكارم الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في مختلف دول العالم، حيث قدّمت الدعم والمساندة للعديد من النساء، وعملت على تمكينهن والارتقاء بهن في مجالات العلم والعمل، إضافة إلى دورها الداعم للإسلام والمسلمين في كل مكان، مغدقة عطاءها الكبير على جميع الفئات المتضررة من النساء والأطفال تحديداً، من الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، بوصلتها في ذلك خط الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومنهجه في العطاء، ملهماً سموها في دعم الإنسانية وتقدير الآخر، وإبراز ماهية الإسلام الحقيقي القائم على الوسطية واحترام الآخر، بما يحقق «رؤية الإمارات 2021» ويعزز من مكانة الدولة على الساحة الدولية. إن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدة المنكوبين في كل مكان، أوصلها إلى أن تتصدر العالم، كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في عام 2017، محافظة وللعام الخامس على التوالي على مكانتها في مجال المساعدات التنموية الرسمية، بما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7% التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لجهود الدول المانحة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة 19.32 مليار درهم، بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016، أكثر من 94% من المساعدات ذهب على شكل مساعدات تنموية تساعد من خلالها حكومات الدول للوفاء بنفقاتها العامة، وتعزيز استقرارها النقدي والمالي، وتوفير فائض يخدم الأهداف التنموية للدول المتلقية للمساعدات. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تكثيف دعمها ومساندتها للعديد من المحتاجين في الكثير من دول العالم، أسهمت في سد الفجوات الكبيرة في تمويل مشروعات الدول المتلقية للدعم، فطالت معظم القطاعات الحيوية؛ وأبرزها دعم مشروعات البنية التحتية للنقل، ومشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة، مواصلة تقديم دعمها لمختلف الاحتياجات الإنسانية، كامتداد لجسور أبناء زايد الخير في العطاء، في تخفيف معاناة الفئات المعوزة، والوصول إلى آلاف المرضى بعيادات متنقلة، ومستشفيات متحركة مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية