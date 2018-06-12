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«مولر» وحكم القانون
تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018
باعتباري «جمهورياً»، أعتز وأفتخر لكون حزبي يقدّس دائماً حكم القانون باعتباره ركناً ركيناً من قيم بلدنا. وقد تشرفتُ بخدمة بلدي تحت سبعة رؤساء، ومن ذلك كوزير للعدل تحت الرئيسين رونالد ريجان، وجورج بوش الأب. وانطلاقاً من تجربتي، أعرف أن وزارة العدل تنهض بالمسؤولية الثقيلة المتمثلة في السهر على تطبيق قوانيننا وضمان توفير العدالة بشكل عادل ونزيه.
ولكن العديد من التصريحات الأخيرة حول المستشار الخاص روبرت مولر والتحقيق الذي يشرف عليه كانت مؤسفة وغير مستحقة. وقد فوجئت برؤية محامي الرئيس دونالد ترامب رودي جولياني، وهو نائب عام سابق يحظى بالتقدير والاحترام، يقول الأسبوع الماضي إن مولر «يحاول جاهداً توريط» الرئيس، مكرراً بذلك تصريحات صدرت عن الرئيس نفسه تصف التحقيق بـ«مطاردة الساحرات». والحال أن هذه التصريحات مناقضة لشخص مولر وللكيفية التي يشتغل بها.
إنني أعرف روبرت مولر زميلاً في جهاز إنفاذ القانون وصديقاً، وأكنّ احتراماً كبيراً لحكمه وبوصلته الأخلاقية. ولا شك أن مولر هو الشخص المناسب للتحقيق بشأن هجوم روسيا المفترض على ديمقراطيتنا، ذلك أنه يمتلك المهارات والانضباط اللازمين للاضطلاع بمهمته، وزعامته السابقة المؤكدة كرئيس للقسم الجنائي في وزارة العدل وكمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي لا تترك أي شك بشأن قدرته على الإشراف على تحقيقات مهمة من دون انحياز. وهو جدي ولا يسعى وراء الإثارة ومخلص لحكم القانون. ولهذا، فإنني أدعو كل أعضاء الكونجرس إلى رفع أصواتهم أكثر للدفاع عن حكم القانون. فالمسؤولون المنتخَبون يجب أن يشددوا بشكل واضح على دعمهم لمهمة المحقق الخاص وحماية حقه في مواصلة هذا التحقيق بشكل عادل وغير منحاز.
ومثلما قال جون أدامس (ثاني رئيس للولايات المتحدة) فإن بلادنا هي «حكومة قوانين، وليس حكومة رجال». وهذا المبدأ المؤسِّس لديمقراطيتنا يجب حمايته. فالتاريخ سيتذكرنا بما نقوله وبما نفعله في هذه الأوقات العصيبة من تاريخ الولايات المتحدة. ويجب علينا جميعاً أن نرفع أصواتنا ونعمل على حماية تحقيق المستشار الخاص من التدخلات. فنحن مدينون بهذا لحزبنا كجمهوريين، ومدينون جميعاً أكثر لبلدنا كمواطنين.
ديك ثورنبورج: وزير العدل الأميركي من 1988 إلى 1991
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»