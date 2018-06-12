«مولر» وحكم القانون

تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018

باعتباري «جمهورياً»، أعتز وأفتخر لكون حزبي يقدّس دائماً حكم القانون باعتباره ركناً ركيناً من قيم بلدنا. وقد تشرفتُ بخدمة بلدي تحت سبعة رؤساء، ومن ذلك كوزير للعدل تحت الرئيسين رونالد ريجان، وجورج بوش الأب. وانطلاقاً من تجربتي، أعرف أن وزارة العدل تنهض بالمسؤولية الثقيلة المتمثلة في السهر على تطبيق قوانيننا وضمان توفير العدالة بشكل عادل ونزيه.

ولكن العديد من التصريحات الأخيرة حول المستشار الخاص روبرت مولر والتحقيق الذي يشرف عليه كانت مؤسفة وغير مستحقة. وقد فوجئت برؤية محامي الرئيس دونالد ترامب رودي جولياني، وهو نائب عام سابق يحظى بالتقدير والاحترام، يقول الأسبوع الماضي إن مولر «يحاول جاهداً توريط» الرئيس، مكرراً بذلك تصريحات صدرت عن الرئيس نفسه تصف التحقيق بـ«مطاردة الساحرات». والحال أن هذه التصريحات مناقضة لشخص مولر وللكيفية التي يشتغل بها.

ومثلما قال جون أدامس (ثاني رئيس للولايات المتحدة) فإن بلادنا هي «حكومة قوانين، وليس حكومة رجال». وهذا المبدأ المؤسِّس لديمقراطيتنا يجب حمايته. فالتاريخ سيتذكرنا بما نقوله وبما نفعله في هذه الأوقات العصيبة من تاريخ الولايات المتحدة. ويجب علينا جميعاً أن نرفع أصواتنا ونعمل على حماية تحقيق المستشار الخاص من التدخلات. فنحن مدينون بهذا لحزبنا كجمهوريين، ومدينون جميعاً أكثر لبلدنا كمواطنين.

ديك ثورنبورج: وزير العدل الأميركي من 1988 إلى 1991

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»