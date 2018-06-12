فيلم مجموعة السبع الكبار تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 اجتماع زعماء مجموعة السبع في كندا شبيه بفيلم هوليودي حاصل على عدة أوسكارات سواء عرض أو لم يعرض في مهرجان «كان» السينمائي، أو نظرائه من المهرجانات العالمية. بطل هذا الفيلم هو الرئيس الأميركي، وممثلو الفيلم هم الدول الست الأقوى في العالم، إلا أن الفيلم ليس له مخرج (بكسر الراء) لأنه لا أحد كان يتكهن بمآل الفيلم أو نهايته التي تشد إليها عادةً القلوبَ. الانقسامات الحادة والصراعات بسبب القيود الأميركية على منتجات الدول الصناعية، والحواجز الأميركية التجارية المفروضة التي زعزعت أركان النظام التجاري العالمي الذي اعتاد الموافقات وحماية الشركات الكبرى من عبث العابثين، وموقف ترامب من الاتفاق العالمي حول المناخ.. هاته وغيرها مسائل معروفة وتشكل مكونات هذا الفيلم التي يمكن لكل أحد أن يتكهن بها. أما وأن يخرج بطل الفيلم من البيان الختامي ومحركات طائرته التي تقله من كندا إلى سنغافورة ما زالت في جو السماء، ليرسل تغريدات «ليعاقب» بها حسب تعبير الرئيس نفسه الخرجةَ الصحفية لرئيس الوزراء الكندي الشاب، فذلك ما لم يكن منتظراً البتة، ولا أيضاً دعوة الرئيس الأميركي القادة الآخرين قبول عودة روسيا إلى مصاف المجموعة الكبرى، وهي الدولة التي تدعي الأجهزة الأميركية وقوفها وراء التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي الدولة التي كافأها الرئيس ترامب في الأشهر الماضية بوابل من العقوبات اللامتناهية! فكل تلك الفصول من «ضربة مخرج معلم» إذا وجد، ومكونات هذا الفيلم الهوليودي الشيق شبيهة بأشهر الأفلام التي تترك المشاهدين في تعجب وحيرة مع نهايتها، والأدهى من ذلك أن هذا الفيلم لم ولن ينته، لأن مفاجآت ستلي قرار الانسحاب الأميركي من الاتفاقية، وما سيجري بعد الأول من يوليو، تاريخ بدء بعض تطبيقات الحواجز الجمركية التي ستفرضها أوروبا وكندا على بعض المنتجات الأميركية. رؤساء مجموعة السبع الذين عرفوا قيمة الضيافة الكندية واحترام الضيف لمضيفه، بقوا إلى نهاية القمة، وبدل أن يوافقوا على مقترح الرئيس الأميركي بإعادة الدب الروسي إلى حظيرة المجموعة، تبنوا اتهام بريطانيا لروسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في جنوب غرب المملكة المتحدة. وجاء في البيان الختامي المشترك للقمة: «ندعو روسيا إلى الكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار، وعن تقويض الأنظمة الديمقراطية، وعن دعمها للنظام السوري». وأضاف البيان: «ندين الهجوم باستخدام غاز للأعصاب من النوع العسكري في سالزبوري في المملكة المتحدة. نحن نتفق مع بريطانيا في تقييمها الذي يرجح بشكل كبير أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم‏»‬. لم يعهد العالم الغربي قمماً كهذه، لأن معمَّر البيت الأبيض ليس من رؤساء الدول التقليديين الذين يمكن أن يعرف الإنسان ما يجول في خاطره أو هل يمكن أن يبقى ملتزماً بقراراته أم لا كرئيس دولة محكوم عليه باللباقة الدبلوماسية والأعراف الدولية! الرئيس ترامب رجل أعمال بالدرجة الأولى، لا ينظر إلا إلى أرقام الربح والخسارة، بينما الباقون، أي الممثلين الآخرين، جالسون ببذلهم الزرقاء يشاهدون ويترقبون في حيرة من أمرهم متى؛ تأتيهم الضربات من بطل الفيلم، دركي المجموعة، وقائد سفينة التغيير في النظام العالمي الجديد.