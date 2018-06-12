استراتيجية العزم تاريخ النشر: الثلاثاء 12 يونيو 2018 لا بد من الاحتفاء الواجب بالتطورات التي شهدتها العلاقات الإماراتية-السعودية الأسبوع الماضي، وليست هذه التطورات بالأمر المفاجئ وإنما تأتى كثمرة طبيعية لخطوات سبقتها، ففي مايو2016 اتفقت الإمارات والسعودية على إنشاء مجلس للتنسيق بينهما، وشهد العام الماضي اختتام أعمال المجموعتين الأولى والثانية لـ«خلوة العزم» بحضور 350 شخصية قيادية وأكثر من 139 جهة من البلدين بينما عُقد في الأسبوع الماضي الاجتماع الأول للمجلس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وتُعَد هذه التطورات بحد ذاتها مصدراً للتفاؤل بجدية ما يحدث وأهميته، بمعنى أننا نتابع خطوات مؤسسية متتالية تنفي عن هذه التطورات سمة العشوائية والنفس القصير كما أُحبطنا في تجارب أخرى، وعلى الرغم من أهمية التكامل الإماراتي-السعودي بحد ذاته بحكم أن طرفيه كما أشار الشيخ محمد بن زايد، هما صاحبا أكبر اقتصادين عربيين فناتجهما المحلي الإجمالي يبلغ تريليون دولار فيما يحتلان سوياً المرتبة الرابعة عالمياً في الصادرات، ومن ثم فإن تكاملهما يفتح الباب للأمل في خلق قوة إقليمية عربية كبرى ستمثل يقيناً إضافة للقوة العربية المهدورة في صراعات عربية لا يبدو لها أفق للحل قريباً. والواقع أن قيمة هذه الخطوة لا يمكن تقديرها إلا إذا وُضِعَت في سياق المسيرة المتعثرة للوحدة العربية، فقد انتصر الاتجاه المحافظ في مفاوضات تأسيس الجامعة العربية 1945 فجاءت منظومة بين الحكومات لا سلطة للجامعة عليها وكانت قرارات الجامعة نفسها غير ملزمة، فأخذت جهود التكامل العربي تراوح في مكانها، ثم انتقل العمل التكاملي العربي إلى مرحلة رومانسية بتصور إمكان تحقيق وحدة اندماجية بين مصر وسوريا، وقد كان ومثلت هذه الوحدة دون شك خطوة تاريخية لكنها اصطدمت بجدار الواقع الذي يشي بتمايزات سياسية واقتصادية واجتماعية كان لا بد من أخذها في الحسبان ناهيك بالخصوم الخارجيين للوحدة الذين لم يدخروا وسعاً للقضاء عليها حتى تفككت بعد أقل من أربع سنوات وفشلت بعدها كل محاولات إنجاز وحدات عربية جزئية جديدة إلى أن ظهرت فكرة «التجمعات الإقليمية» مع مطلع ثمانينات القرن الماضي وكان منطقها أنه طالما تأكدت صعوبة تحقيق الوحدة العربية الشاملة فلماذا لا نبدأ بوحدات جزئية تجمع «المتشابهين» فإذا نجحت ربما تكون خطوة في الطريق إلى الوحدة الشاملة أو على الأقل آلية لتقليل البعثرة العربية، وهكذا ظهر مجلس التعاون الخليجي في مطلع الثمانينات، وبدا بعد أقل من عقد أن فكرة التجمعات الإقليمية أصبحت «نداء المستقبل» بعد أن تكون في شهر واحد من عام 1989 تجمعان آخران هما «مجلس التعاون العربي» و«الاتحاد المغاربي» لكنهما سرعان ما تكسرا الأول على صخرة الغزو العراقي للكويت والثاني بسبب الخلاف المغربي-الجزائري، وبدا أن التجمع الصامد الوحيد هو مجلس التعاون الخليجي إلى أن بدأ النهج القطري في السياستين العربية والإقليمية منذ عام 1995 يمثل تحدياً للمجلس جرت محاولات عديدة لمواجهته دون جدوى إلى أن تفجرت الأزمة الراهنة مع النظام القطري من عام وكان لها ما كان من تأثيرات سلبية على تماسكه، ومن هنا تأتي القيمة المضافة للتكامل الإماراتي-السعودي بمعنى أن جدواها لا تنسحب على طرفيه وحدهما وإنما ثمة أمل في أن يُمَثل هذا التكامل رافعة لعمل المجلس بل وللعمل العربي المشترك.