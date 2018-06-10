إصلاحات «النمو»

تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018

سافر الرئيس ترامب إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع، وهي المرة الثانية التي يحضرها كرئيس ليس فقط لأكبر وأسرع اقتصاد نمواً ضمن المجموعة، ولكن أيضاً كأهم مصلح محابي للنمو في عصرنا. وكان المنتقدون والمشككون يقولون إن ذلك لا يمكن أن يحدث، لكن بعد 500 يوم فقط من رئاسته، قوّض الرئيس ترامب النظريات الرائجة بشأن الركود الدائم والمزمن. وقد حقق الاقتصاد الأميركي نمواً قريباً من 3٪ خلال العام الماضي، وهو معدل كان يُعتقد بأنه مستحيل، ويتجه الآن إلى نمو أكبر. فقطاع الأعمال يحقق نمواً مع حدوث قفزة في إنفاق الشركات، ومعدلات التوظيف والأجور تسجل ارتفاعاً كذلك، بينما يشهد صافي دخل الأسر في الولايات المتحدة صعوداً إلى مستوى لم يكن متخيلاً عند 100 تريليون دولار أميركي.

وتظهر أحدث أرقامِ الوظائف نمواً استثنائياً في معدلات التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 3.8٪، وهو أدنى مستوى منذ عام 2000. ومنذ أن تولى الرئيس مهام منصبه، استحدثت ثلاثة ملايين وظيفة جديدة، منها أكثر من 300 ألف في قطاع التصنيع. ونسبة القوة العاملة التي تتقدم بطلبات إعانة بطالة جديدة عند مستوى منخفض قياسي، بينما سجلت ثقة الشركات الصغيرة أعلى مستوياتها في نحو 35 عاماً.

وبفضل قيادة ترامب، تدخل أميركا عصراً جديداً من النمو الاقتصادي والرخاء الذي يتوقع أن يكون أكبر وأطول مما شهدنا منذ عقود. وبالطبع، يقدم نمو الاقتصاد الأميركي بعض الدروس المهمة للأنظمة الديمقراطية الأخرى المتقدمة على الصعيد الاقتصادي في مجموعة السبع.

لورنس كودلو

مساعد الرئيس ترامب للسياسات الاقتصادية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»