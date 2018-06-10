التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 تتفاعل «استراتيجية العزم» التي أعلِنت خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، في جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، محلياً وإقليمياً، فعلى المستوى المحلي، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل الإعلان باهتمام منقطع النظير وبترحيب بالغ، وذلك لأنه ينطوي على معانٍ ودلالات كثيرة، فهو لا يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين أو يدشن لمرحلة جديدة في هذه العلاقات وحسب، ولكن يؤمل منه أن يمثل فصلاً جديداً في تاريخ المنطقة بأكملها. وهذا ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما قال: «إن إعلان دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، تنموياً واقتصادياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً، هو فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي.. نموذج يمكن تكراره واستنساخه لتحقيق قفزات تنموية للشعوب». نعم سيكون لهذه الاستراتيجية الفريدة من نوعها من حيث شمولها وحجمها، انعكاسات إيجابية كثيرة على العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستعود بالنفع والخير الوفير على الشعبين الشقيقين، بل إن الهدف الأساسي منها هو المواطن الذي يحظى دائماً بالأولوية، وهو المستهدف من كل ما تتخذه القيادة في البلدين الشقيقين من قرارات وتتبنّاه من سياسات مشتركة واستراتيجيات موحدة، ومن ثم فإن هذه الاستراتيجية تبعث على الطمأنينة والشعور بالأمان لدى أبناء هذين البلدين تجاه مستقبل وطنيهما وأجيالهما، فالمشاريع المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية تلبّي طموحات الشعبين العربيين الشقيقين، وخاصة فئات الشباب الذين يشكّلون الأغلبية فيهما، كما أن الجانب الاقتصادي من الاستراتيجية يقدّم حلولاً عملية ومبتكرة في مجال تنويع مصادر الدخل وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة بالشكل الأمثل. ومن هنا فإن الاستراتيجية الجديدة، التي يبعث وصفها بالعزم الكثير من الآمال، ستعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتجعل منها واحدة من أكثر العلاقات الثنائية قوة ومتانة ليس في المنطقة فقط، ولكن كذلك على مستوى العالم، وهي أيضاً يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية بين الأشقاء، وفرصة لإيجاد تكامل عربي وإقليمي واسع، يحقق ما تصبو إليه شعوب هذه المنطقة التي تعاني تبعات أزمات متلاحقة. وهذا ما عبّر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عندما قال: «إن المملكة والإمارات عبر مجلسهما التنسيقي برئاسة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومعهما 350 مسؤولاً من البلدين يبدؤون مسيرة جديدة في تاريخ المنطقة لخلق حراك تنموي واقتصادي جديد، سيشكّل رافعة لاقتصاد المنطقة بأكملها، ويعود بالخير على شعوبها بإذن الله تعالى». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية