حظر العمل خلال أوقات الظهيرة من يونيو إلى سبتمبر.. الأهمية والدلالات تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 ينطوي قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي يتم بموجبه حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، على أهمية كبيرة، وعلى دلالات عدة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل حماية العمال على أراضيها. ويكتسب هذا القرار أهمية كبيرة، بالنظر إلى مجموعة من العوامل: العامل الأول هو حرص الجهات المسؤولة على أن تلتزم الشركات والمنشآت التي يعمل عمالها في الأماكن المكشوفة، بالقرار وتطبيقه بدرجة كبيرة، إذ تضمن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بعض الآليات التي تضمن الالتزام به، وهو ما حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية. والعامل الثاني هو ما يوفره القرار من حماية للعمال، حيث أسهم القرار الذي تطبقه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عديدة، في التخلص من أي مخاوف قد تنتاب العمال من الإصابة التي يسببها تعرضهم المباشر لأشعة الشمس الملتهبة في أثناء عملهم، بالإضافة إلى أن القرار استطاع إقناع أرباب العمل بالالتزام بتنفيذه إدراكاً منهم بأهمية حماية حياة عمالهم وتوفير بيئة آمنة لهم، الأمر الذي أسهم في النهاية في تشكيل ثقافة السلامة المهنية لدى طرفي معادلة الإنتاج: أرباب العمل والعمال، حيث بات الطرفان على قناعة تامة بأن هناك حرصاً كاملاً على تجنيب العمال التعرض لأي مشكلات صحية. والعامل الثالث هو ما يحققه القرار من نجاح كبير بدا بوضوح خلال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال، وكما ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة العام الماضي، شهد التزام 53 ألفاً و569 منشأة على مستوى الدولة، بنسبة 99.73%، وتؤكد هذه النسبة العالية من الالتزام تجاه قرار حظر العمل في وقت الظهيرة، الذي يدخل هذا العام عامه الـ14، مدى وعي أصحاب العمل بأهمية القرار والمكتسبات التي يحققها على صعيد الحفاظ على مصالحهم، ويعكس كذلك مدى حرصهم على تنفيذ مستويات عالية من معايير الصحة والسلامة المهنية للعمال، وخصوصاً خلال فترات الصيف. ويعكس قرار حظر العمل خلال أوقات الظهيرة أيضاً، مجموعة من الدلالات، من بينها: أنه ينسجم مع حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير بيئة آمنة للعمال في المواقع الإنشائية المكشوفة التي تتعرض للشمس بدرجة كبيرة، ويشير إلى اهتمامها بالعمال والمحافظة عليهم وحمايتهم من المخاطر، والتزامها التام تطبيق أرفع المعايير الإنسانية والصحية لهم، حيث ينفذ القرار في جميع أنحاء الدولة للسنة الرابعة عشرة على التوالي. كما أنه يعكس سعي الدولة الكبير إلى حماية هذه الفئة، حيث يسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة السبق من بين دول المنطقة، في تطبيق قرار حظر العمل خلال أوقات الظهيرة وفي الأماكن المكشوفة، وهو الذي جاء في إطار الاهتمام بتوفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال، حتى أصبح هذا القرار يُشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل.