أين نجح ترامب؟

تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018

بطريقة أو بأخرى، كانت رئاسة دونالد ترامب ناجحة للغاية: لقد هيمن على الحزب «الجمهوري». وكما قال رئيس مجلس النواب «الجمهوري» السابق «جون بوينر» يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر سياسي في ميتشجان: «لا يوجد حزب جمهوري.. يوجد حزب ترامب. أما الحزب الجمهوري فهو يأخذ غفوة في مكان ما».

لا يا سيدي، فالحزب «الجمهوري» كما عرفتموه - وكما أعرفه أنا - هو في غيبوبة بسبب ترامب. وفي الوقت الذي كان فيه ترامب يضعف حزبكم، كان الناخبون «الجمهوريون» يهتفون ابتهاجاً، وانكمش من تسمونهم بالقادة. وقام أعضاء الكونجرس بحمايته وقبوله والتماس العذر له. وأدار الحزب برمته - أو على الأقل الغالبية العظمى منه - ظهره لأمور كثيرة كان يعتز بها من قبل، والتزم حتى الآن بإحساس عام بالفضيلة والأخلاق والقواعد أو الملاءمة.

على سبيل المثال، فإن ترامب يتباهى بالهجوم على المرأة لكن «الجمهوريين» لا يبالون. ومعظم هؤلاء الناس، في بغضهم للنساء لا يرون مشكلة في الطريقة التي يعامل بها ترامب المرأة. وقد خلص استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في شهر أبريل إلى أن ثلثي «الجمهوريين» يعتقدون أن «ترامب يعامل المرأة بنفس القدر من الاحترام الذي يعامل به الرجل».

وعلاوة على ذلك، وجد استطلاع أجراه مركز «يوجوف» في نهاية شهر أبريل أنه في حين أن غالبية ناخبي ترامب يعتقدون أنه من المحتمل أن يتم انتخاب امرأة في منصب الرئيس، إلا أن الأغلبية يتمنون ألا يحدث هذا. ومن ناحية أخرى، هاجم ترامب السود (رياضيون متظاهرون ومهاجرون من بلاد أفريقية والرئيس السابق باراك أوباما) والملونين (مكسيكيون ومسلمون ومهاجرون من الشمال)، وهلل الترامبيون طربا لذلك.

ترامب كان بطيئاً ومتردداً في انتقاد العنصريين. وقد أصدر عفواً عن قائد الشرطة السابق «جو أربايو»، الذي أدانه القضاء بالإفراط في التمييز ضد الجاليات اللاتينية. وكما قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي: «في إشارات المرور والحملات على أماكن العمل وعمليات تفتيش الأحياء، كان (أربايو) يأمر النواب باستهداف السكان استناداً فقط على عرقيتهم، وكان في أحيان كثيرة يحتجز أشخاصاً من دون شك منطقي في أنهم ينتهكون القانون».

تشارلز بلو: كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»