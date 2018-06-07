تصدُّر إماراتي للمؤشرات الاقتصادية والبشرية تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 تعاملت دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق رؤاها وتطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع الكثير من الطرق والآليات، التي أكدت مقدار التكيف والمرونة والبراعة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك المجالات، والوصول إلى مراكز متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي لم يكن ليحدث لولا توجيهات القيادة الرشيدة في الوصول إلى قمم النجاح، وجعل الإمارات الدولة الأفضل عالمياً في كل ما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنظر إلى الإنسان بأنه ثروة الوطن، وهو القادر على أن يكون مساهماً أساسياً في تحقيق تلك التطلعات، بما يملكه من كفاءة وخبرة، انطلاقاً من «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت استراتيجيات تقوم على التنوع والمرونة والابتكار في تحقيق التقدم والتنمية المنشودَين، فقد أكدت تفوقها في الكثير من المؤشرات العالمية، حيث تبوأت المركز الثاني والأربعين عالمياً بين الدول الأكثر تفوقاً في مجال التنمية البشرية ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك لتميزها في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها: الرعاية الصحية، والتعليم، وارتفاع مستوى دخل الفرد، والتقدم في مؤشرات التطور الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين، وارتفاع مستويات التوظيف، وارتفاع مستويات الأمان في الدولة، فضلاً عن تأكيد النهج الحكومي في قضايا الاستدامة البيئية، الأمر الذي يؤكد تفوق دولة الإمارات وريادتها في هذه المجالات على المستويين الإقليمي والدولي. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ نهجها في رسم ملامح اقتصاد وطني يعزز من مكانة الدولة على الخريطة الإقليمية والدولية، نظراً إلى البيئة المرنة والمنفتحة اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، ما جعل الكثير من المؤسسات الدولية المعتمدة تتوقع تزايد قيمة التدفقات المالية والاستثمارية الآتية إلى الدولة مستقبلاً، ويدعم ذلك وجود منظومة متكاملة تعزز من بيئة التجارة والأعمال والاستثمار، ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في القطاعات الاقتصادية كافة، الأمر الذي تثبته الإنجازات التي استطاعت الدولة تحقيقها في العام الماضي، وأهمها تبوؤ المركز الأول عالمياً في أكثر من 50 محوراً ومؤشراً فرعياً عالمياً، في تقرير التنافسية العالمي، وفي تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر، وتقرير مؤشر الابتكار العالمي، وتقرير التنمية البشرية. إن توجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بجعل العمل قائماً على الابتكار، واستدامة التطوير والتنمية في القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية كافة، أسهمت في إيصال دولة الإمارات إلى أكثر المراكز تفوقاً وتميزاً وريادة، نظراً إلى القدرة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي في الصمود أمام التحديات كافة، ومواجهة الظروف الاقتصادية كافة التي أحاطت بالعالم، خلال الأعوام الأخيرة، استناداً إلى التشريعات والقرارات المُتَّخذة في مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، التي أسهمت في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، القائمة على استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة، صبَّت جميعها في تعزيز مكانة الدولة التنافسية عالمياً. *عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.