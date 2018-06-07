الملل من الأنباء تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 أجرى مركز بيو البحثي استطلاع رأي مثيراً للاهتمام عن «الملل من الأنباء»، وتوصل إلى أن «سبعة تقريباً من كل عشرة أميركيين (68%) يشعرون بالسأم من كمية الأنباء المتوافرة هذه الأيام، مقارنة مع ثلاثة من عشرة فقط من الأميركيين يقولون إنه يروقهم ما يحصلون عليه حالياً من أنباء». وجاء في التقرير أيضاً: «النسبة التي عبرت عن الشعور بالتخمة من الإعلام تتفق مع مشاعر الأميركيين أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2016، حين عبّرت أغلبية عن مشاعر الإرهاق من تغطية الانتخابات». وفي جانب، يمكن تفهم هذا، مع الأخذ بالاعتبار الضربات المتواصلة لطبول الفضيحة والغضب. وفي الجانب الآخر، لا أحد يجبر الأميركيين على مشاهدة أو قراءة الأنباء. إنه اختيار بين استهلاك الأنباء أو عدم استهلاكها. ومن النتائج المذهلة لاستطلاع الرأي، على سبيل المثال، أن 43% فقط ممن خضعوا لاستطلاع الرأي العام الماضي كان يمكنهم أن يذكروا اسم قاض واحد من قضاة المحكمة العليا. لكن كلما حاول المرء أن يكون مواطناً مجتهداً، فإنه يشعر بأنه يستهلك الأنباء حتى التخمة. وبإمعان النظر، يمكننا أن نرى ظاهرة مثيرة للاهتمام، وهي أن العداء للرئيس ترامب، وربما الابتهاج بفشله، يجعل الديمقراطيين أكثر حرصاً على التهام أكبر قدر ممكن من الأنباء. لكن المثير للسخرية أن الناس الذين يحصلون على معلومات أقل يشعرون بالتخمة رغم أنهم لا يستهلكون الكثير من الأنباء. وجاء في نتيجة الاستطلاع: «رغم أن أكثرية الذين يتبعون الأنباء في غالب الوقت (62%) يشعرون بالسأم من الأنباء، هناك نسبة أعلى بشكل كبير (78%) من الذين يحصلون من حين لآخر على الأنباء، يقولون إنهم سئموا من مقدار ما يطالعونه من أنباء». والجماعات السكانية التي دعمت ترامب بأكبر قدر من القوة هي الأكثر شعوراً بالسأم من الأنباء حالياً. وقد جاء في نتائج استطلاع بيو: «بعض الجماعات السكانية، وأبرزها الأميركيون البيض، أكثر ميلاً على الأرجح من الآخرين للشعور بالملل من الأنباء. ونحو ثلاثة أرباع (73%) من الأميركيين البيض يعبرون عن الملل من مقدار الأنباء، وهي نسبة أعلى بكثير من مقابلها وسط الأميركيين الهسبانك (55%) والأميركيين السود (55%). ونسبة النساء اللائي يشعرن بالسأم تبلغ 71%، وهي نسبة أكبر من 64% وسط الرجال». لكن من الأنباء الجيدة أن القوى المناهضة لترامب أكثر حيوية فيما يبدو، ربما بسبب الشعور بأنهم في موقف الدفاع، أو ربما بسبب الرغبة في التصدي لتصرفات ترامب، أكثر من الجمهوريين الذين لا يريدون فيما يبدو تذكيرهم بمن انتخبوه. *صحفية أميركية من المحافظين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»