المجالس الرمضانية.. نافذة للتواصل ومناقشة القضايا الوطنية تاريخ النشر: الجمعة 08 يونيو 2018 المجالس الرمضانية التي تشهدها الدولة خلال شهر رمضان الفضيل تعبر عن جانب مهم من جوانب التراث الإماراتي الأصيل، وتعكس منظومة القيم والتقاليد التي تميز المجتمع الإماراتي من عطاء وتضامن وتكافل، كما تشكل في الوقت ذاته نافذة مهمة يمكن من خلالها مناقشة مختلف القضايا الوطنية، خاصة تلك التي ترتبط بحياة المواطنين في المجالات كافة، وتعمل على إيجاد حلول لها، لاسيما أن العديد من المسؤولين يحرصون على حضور هذه المجالس، والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المواطنون خلالها بكل شفافية ووضوح، كما يأخذون الاقتراحات التي تقدم خلالها بعين الاعتبار لدى وضع السياسات المرتبطة بهذه القضايا. والمتتبع للمجالس الرمضانية التي أقيمت منذ بداية شهر رمضان المبارك وإلى الآن يلحظ بوضوح أنها تتناول مختلف قضايا المجتمع الإماراتي، وتحرص على تسليط الضوء عليها، خاصة أن العديد من الوزارات والمؤسسات تحرص على إقامة مجالس رمضانية خاصة بها، ما يتيح لها التواصل والتفاعل عن قرب مع فئات المجتمع المختلفة، والتعرف عن قرب إلى رؤاها ومقترحاتها إزاء مجمل السياسات والاستراتيجيات الحكومية في المجالات المختلفة من تعليم ورعاية صحية وإسكان، وغيرها العديد من المجالات التي ترتبط بالخدمات العامة التي يتم تقديمها إلى أفراد المجتمع، وهذا إنما يؤكد أن المجالس الرمضانية تحولت إلى برلمانات مفتوحة تُطرح فيها قضايا الوطن بعمق، وتتم مناقشتها من كل جوانبها، وتهتم وسائل الإعلام بهذه المناقشات وتنشرها لتعظيم الاستفادة منها من قبل المواطنين والمسؤولين في كل مواقع العمل الوطني. ومع احتفالات الإمارات بـ«عام زايد» الذي يستهدف تخليد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتزامن مع مرور 100 عام على ميلاده، وإحياء إرثه الطيب من القيم والمبادئ التي تمثل معيناً لا ينضب في حب الوطن والانتماء إليه، فإن العديد من المجالس الرمضانية حرصت هذا العام على تسليط الضوء على الموروث الزاخر للشيخ زايد وإبراز إنجازاته في مختلف المجالات، كالتعليم والبيئة وتمكين المرأة والعمل الخيري والإنساني. وإضافة إلى ما سبق، فإن المجالس الرمضانية تجسد إحدى أهم السمات التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي التفاعل عن قرب بين القيادة الرشيدة والشعب، خاصة أن هناك حرصاً كبيراً من قبل الشيوخ على حضور هذه المجالس والمشاركة في النقاش فيها، وهذا يعتبر أحد أهم مظاهر الانفتاح بين القيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد تجليات سياسة «الباب المفتوح» التي تتبعها القيادة الرشيدة في التعامل مع شعبها، وتمثل مصدراً أساسياً من مصادر التميز في تجربة الحكم في الإمارات، وأحد أركان ما تعيشه الدولة من استقرار سياسي واجتماعي، وما تتمتع به من تقدم ورفاه ورقي في المجالات كافة. وهذا التفاعل بدا واضحاً في مجالس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك مجالس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والتي ناقشت قضايا متنوعة ترتبط بالتنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، فبالإضافة إلى القضايا الدينية، كتجديد الخطاب الديني، والعمل على تعزيز قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، فقد ناقشت هذه المجالس قضايا مهمة مثل التطورات التكنولوجية المعاصرة والذكاء الاصطناعي، وموقع الإمارات على خريطة التنافسية العالمية، ودور التعليم في بناء أجيال المستقبل، وهي بذلك تساهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري في الإمارات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية