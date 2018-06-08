دفاع «سيشنز»

تاريخ النشر: الجمعة 08 يونيو 2018

يدافع المدعي العام الأميركي «جيف سيشنز» دفاعاً مستميتاً عن السياسة المتشددة التي تنتهجها إدارة ترامب بشأن الهجرة، والتي أسفرت عن فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم بعد عبور الحدود بطريقة غير شرعية، ولم تجد ضغوط المذيع المحافظ «هاف هويت»، الذي استضاف «سيشنز» في حوار مطوّل، بشأن البعد الأخلاقي وأهمية الفصل الأسري، في إثناء المدعي العام عن موقفه.

ويرى «سيشنز» أنه إذا كان الناس لا يرغبون في الفصل بينهم وبين أبنائهم، فعليهم ألا يحضروهم معهم، مكرراً بعض التصريحات التي أدلى بها في مايو الماضي، عندما أعلنت وزارة العدل نيتها مقاضاة جميع من يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية، وبينهم كثير من طالبي اللجوء.

وأخبر «هويت» «سيشنز» قائلاً: «لا أعتقد أنه يجب فصل الأطفال عن ذويهم، خصوصاً إذا كانوا صغاراً.. إنه أمر مأساوي وصعب جداً».

وحاول «سيشنز» تسليط الضوء على نموذج لكيفية تعامل النظام القانوني مع المواطنين الأميركيين، مشيراً إلى أنه في كل مرة تتم فيها مقاضاة أشخاص في أميركا بسبب جرائم، حتى ولو كانوا مواطنين أميركيين، يتم فصلهم عن أطفالهم.

والأطفال الذين يتم القبض على آبائهم من قبل مسؤولي الهجرة يتم نقلهم إلى حجز تابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي تحاول وضعهم مع أقارب آخرين أو آباء بالتبني. وترعى إدارة الأطفال والأسر أكثر من 11 ألف طفل غير مصحوب بذويه في الوقت الراهن.

إلي روزنبيرج

كاتب أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»