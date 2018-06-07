تقدير دور المرأة في مسيرة التنمية تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018 تنظر القيادة الرشيدة بكل تقدير إلى الدور المتميز الذي تقوم به المرأة في المجتمع، وتضع في أولوياتها العمل على تعظيم هذا الدور، من منطلق إيمانها بأنها شريك رئيس في تنمية المجتمع وتطوره على المستويات كافة، وهذا ما عبّر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لدى استقباله مؤخراً وفد مؤسسة التنمية الأسرية في قصر البطين، حيث أعرب سموه عن اعتزاز وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة، بما حققته ابنة الإمارات في مختلف مجالات التنمية، مشيراً إلى أن المرأة تحظى بدعم وثقة القيادة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الذي أولى تمكين المرأة اهتماماًَ كبيراً، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية والبناء والنماء. تحتل المرأة الإماراتية اليوم، مكانة مميزة على مختلف الصعد، وقد نجحت في أن تقدم للعالم نموذجاً يحتذى به في التحدي والإصرار وتحمل المسؤولية، مدعومة بقناعة راسخة بأهمية المرأة كشريك رئيس في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، تلك القناعة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مرحلة التأسيس، وجاءت مرحلة التمكين التي بدأها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسخ القناعة ذاتها. ولم تألُ القيادة الرشيدة جهداً في تقديم الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية، من خلال إطلاق المبادرات المختلفة المعنية بدعم مشاركة المرأة وتمكينها، والحرص على وجود تشريعات عادلة ومنصفة للمرأة، وتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرة نجاحها وتمكينها. ولا شك في أن الدور الذي قامت - وما تزال - به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» في دعم المرأة والنهوض بأوضاعها كافة، كان له عظيم الأثر في الارتقاء بمكانة المرأة، وتعظيم دورها في المجتمع. إن ما حققته المرأة من إنجازات نوعية والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها في المجتمع جعل من تجربة تمكين المرأة في الإمارات مثالاً يحتذى إقليمياً ودولياً، وخاصة أن هذه التجربة تحظى بالدعم اللامحدود من جانب القيادة الرشيدة التي تؤمن بدور المرأة وتعمل على تعظيمه، كما تستند عملية تمكين المرأة إلى إطار تشريعي وقانوني يضمن للمرأة حقوقها ويعظمها، فالإمارات سبقت الكثير من دول العالم بالإقرار في الدستور على المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها بالحقوق ذاتها والواجبات نفسها، بما في ذلك: حق العلم والعمل والحصول على الأجر المتساوي مع الرجل، وحق التملك وإدارة الأموال والأعمال، وغيرها من المكاسب التشريعية التي تكفل حقوقها الدستورية، وعلى المستوى العملي. وفي «عام زايد»، الذي تحتفل فيه الإمارات بتخليد ذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتزامن مع مرور 100 سنة على ميلاده، فإن رؤيته لدور المرأة وجهوده لتطوير دورها في المجتمع، تظل الإرث الطيب الذي تسير على نهجه الإمارات نحو مزيد من تمكين المرأة والارتقاء بمكانتها في المجتمع. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية