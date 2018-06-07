النشاط البدني: نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018 من الثابت والمؤكد أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، يشكل أهمية فائقة في الوقاية من وعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية، مثل أمراض القلب والشرايين، والسكتة الدماغية، والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى سرطان الثدي وسرطان القولون. وبالنظر إلى أن الأمراض غير المعدية، تعتبر مسؤولة عن أكثر من 70 في المئة من مجمل الوفيات السنوية، بما في ذلك وفاة 15 مليون شخص سنوياً في الطائفة العمرية بين سن الثلاثين وسن السبعين، يمكن أن ندرك بسهولة الدور الذي يمكن أن يلعبه زيادة مقدار النشاط البدني اليومي في خفض عدد هذه الوفيات وفي تجنب جزء لا يستهان به منها. ويتفاقم هذا الوضع في حالات معينة، كما هو الحال مع الفتيات والنساء، وكبار السن، وأفراد الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وأصحاب الإعاقات «من ذوي الهمم»، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والفئات المهمشة داخل المجتمع، والسكان الأصليين في بعض الدول. ورغم كون النشاط البدني ضرورياً وحيوياً للتمتع بصحة جيدة، فإنه في العصر الحالي أصبح من الصعب ممارسة هذا النشاط بقدر كافٍ لأسباب عدة، ربما كان من أهمها، أن المدن والمجتمعات الحديثة مصممة بشكل خاطئ، لا يجعل من السهل على المرء ممارسة النشاط البدني بسهولة ويسر. ويتطلب تغيير هذا الوضع، أخذ زمام المبادرة من القيادات على جميع المستويات، لمساعدة أفراد المجتمع أن يخطو خطوات ثابتة نحو الاتجاه السليم لحياة صحية، وهو ما يجب أن يبدأ على مستوى المدينة، وبالتحديد على صعيد مسؤولية خلق (مساحات مجتمعية صحية).وهو ما حدا بمنظمة الصحة العالمية منتصف الأسبوع الجاري، وبحضور مدير عام المنظمة ورئيس وزراء البرتغال، إطلاق برنامج خاص تحت عنوان «خطة العمل الدولية الخاصة بالنشاط البدني والصحة: أشخاص أكثر نشاطاً لعالم أكثر صحة».وتهدف خطة العمل هذه إلى توضيح الطرق والسبل لدول العالم، التي يمكن من خلالها أن تقلل من حجم الكسل البدني بين أفراد مجتمعاتها من البالغين والمراهقين، وبنسبة 15 في المئة على الأقل بحلول عام 2030. وتتضمن خطة العمل عشرين مجموعة من التوصيات بخصوص السياسات التي يمكن اتباعها وتبنيها، والتي إذا ما تم دمجها معاً، فيمكنها أن تؤسس لمجتمعات أكثر نشاطاً، من خلال تحسين البيئات المعيشية المحيطة، لكل الأفراد، في جميع الأفراد، ومنحهم فرصة أكبر بقدر أكبر من السهولة واليسر للمشي، وركوب الدراجات، وممارسة أنواع الرياضة المختلفة، وبقية النشاطات الترفيهية البدنية، واللعب للأطفال والمراهقين وربما حتى الرقص. وتندرج ممارسة النشاط البدني تحت مصطلح أو مفهوم نمط أو نوعية الحياة، والذي يوصف الطريقة التي يحيا بها إنسان ما حياته. ورغم أن بداية استخدام هذا المصطلح تعود إلى أحد العقد الثالث من القرن الماضي، إلا أن معناه الأوسع -وشائع الاستخدام حالياً- قد تزامن مع بداية عقد الستينيات. ويشير هذا المعنى حالياً إلى حزمة من السلوكيات، والأفكار المرتبطة بالذات والانتماء، وما تمثله السلوكيات الشخصية في هذه المنظومة الإدراكية العامة. وعلى رغم أن هذا المصطلح أو المفهوم يحمل مغزى ودلالات خاصة في مجالات مختلفة، إلا أن علاقته بالصحة والمرض أصبحت تحتل مكانة خاصة على صعيد احتمالات الإصابة بالأمراض المختلفة، المعدية وغير المعدية. وجدير بالذكر أن تأثير النشاط البدني لا يقتصر على تحسين الحالة الصحية الجسمانية فقط، بل يمتد أيضاً إلى الحالة النفسية، فعلى حسب دراسات عدة، يبدو أن ممارسة النشاط الرياضي في أوقات الفراغ أو كوسيلة ترفيهية، يخفض من الشعور بالقلق والتوتر، ومن احتمالات الإصابة بالاكتئاب. ويعتقد العلماء أن هذا التأثير ينتج بسبب إفراز الجسم لمادة كيميائية خاصة (Endorphins)، معروفاً عنها تخفيف الآلام البدنية، والحد من أعراض وعلامات الاكتئاب، من خلال رفع الروح المعنوية وخلق شعور بالغبطة. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام، وما ينتج عنها من تخفيف للوزن، ومن الحصول على لياقة بدنية وصحة جيدة، تؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسين الحالة النفسية، كون زيادة الوزن، وانخفاض اللياقة البدنية، والإصابة بالأمراض المزمنة، من الأسباب المهمة المؤدية لشعور المرء بالحزن والاكتئاب. وهو ما يعني أن زيادة مقدار النشاط البدني في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، لن يمنحنا مجتمع أكثر صحة بدنياً فقط، بل أكثر سعادة وغبطة، وأقل عرضة للإصابة بالأمراض غير المعدية، البدنية منها والنفسية على حد سواء.