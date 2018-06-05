مالا يفهمه الذكاء الصناعي تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018 في موسم إلقاء الخطب، وجدت نفسي أمام جمهور في احتفالات التخرج والتقاعد وتقديم الجوائز. وكل هذه الخطب علمتني حدود تعلم الآلة والذكاء الصناعي. فقد ألقيت ما يُطلق عليه عادة «خطب المناسبات». وهذا لا يعني أن الخطبة للمناسبة فحسب، بل الغرض منها هو الاستجابة للمناسبة أو الحدث بما يلائمها. فماذا واجهت؟ لقد رأيت عيوناً براقة أو ذابلة، وأطفالاً يوشكون على مغادرة البيئة المحمية، ويدخلون العالم الحقيقي، وقد أصبحوا أخيراً ينشدون السعادة معتمدين على بصائرهم. فما نوع العالم الذي سيجدونه؟ وما الاختبارات والتجارب التي سيكتشفونها؟ أو شاهدت رجلا سيتقاعد، فكيف كان أداؤه قبل التقاعد؟ وما المهنة التي امتهنها؟ وكي يلبي المتحدث احتياجات هذه اللحظات عليه أن يرصد الرغبات والحاجات والمصالح والحوافز والآمال والمخاوف التي جمعت كل الحضور في الغرفة أو في منطقة مفتوحة في حرم جامعي. فهذا العضو في الأسرة ربما لم يذهب قط إلى حفل تخرج جامعي، بينما الآخر لديه صور تخرج كثيرة على جدار غرفته في المنزل. وآخر وجد صعوبة في التعامل مع التوتر واستطاع الوصول إلى حفل التخرج. وهذا دأب على عمل ورديات عمل إضافية لتحقيق أمان أكبر. والجميع يفكرون في اضطراب العالم، وكلهم يريدون القيام بما هو صائب لمصلحة ذويهم لتحقيق التوازن. وفي لحظات سريعة، ومن خلال رصد هذا الحماس، يعالج البشر كميات لا نهائية من البيانات العاطفية والاجتماعية والتجريبية والسياسية ضمن سياقها إلى حد كبير. إننا نقرأ غرف الاجتماعات كما نقرأ كتاباً، وهو شيء نتعلمه، على الأقل في جانب منه، من قراءة كتب الأدب والتاريخ والفلسفة. وحتى أسرع المعالجات الآلية التي تغذيها أكثر بنيات ومجمعات البيانات كفاءة، والتي يصيغ لها برامجها أفضل كاتبي اللوغاريتمات لدينا، لا يمكنها معالجة بيانات كثيرة من هذا النوع وبهذه السرعة. لكن أمخاخنا تمتلك ناصية هذا المجال. فبماذا نغامر في مجال الوظيفة الصناعية تلك للمعرفة والفهم الإنسانيين؟ الواقع أن الوظيفة الصناعية للمعرفة والفهم الإنسانيين تضع شكل عالمنا على المحك. والأمر لا يتعلق ببداية هذه الخطبة أو تلك، لكن في كل المناسبات بالنظر إليها معاً حين يتحدث البشر فيما بينهم بغرض تحديد موضعنا، وإلى أين يجب أن نذهب. المتحدث الجيد يستوعب السؤال المطروح على الطاولة، ويقدم أفضل إجابة يستطيعها. وإذا حالفه الحظ ونجح في هذا فإنه يرسل إلى العالم مجموعة من البشر أعيد ترتيب أثاث أذهانهم قليلا. وإعادة الترتيب هذه إذا حدثت، فهي تضيف تغيرات كاملة في المنظور البشري. وقد يحدث أن ترسي خطبة واحدة في مناسبة ما اتجاها جديدا يتبعه آخرون من خلال عمل طويل ومضن. ولعل خطب مارتن لوثر كينج تعتبر مثالاً بارزاً. الكلمة مهمة والثقافة تتغير واختياراتنا كمجتمع تتغير، سواء من خلال السياسة أو ممارسات الاستهلاك. وهذه التغيرات تعيد تشكيل العالم. وهدف المتحدث هو الإجابة عن أسئلة اللحظة بشكل جيد لفهم الأمر بشكل كامل وبدقة وللمساعدة في توجيه الجمهور نحو طريق يستحق انتباههم. والهدف هو إضاءة الطريق نحو صناعة حياة الفرد وبناء مجتمع صالح ومتمدن. والذكاء الصناعي يغير اقتصادنا، لكنه يبعد سنوات ضوئية عن القدرة على توجيه ثقافتنا. دانيالا آلن أستاذة العلوم السياسية بجامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»