كندا.. والصديق اللدود! تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018 أن تكون قريباً من أميركا هو أمر يشبه بدرجة ما أن يكون لديك أسوأ صديق في العالم. ففي الظروف العادية، يستهين بك ويتجاهلك ويقلل من شأنك، وعندما يحتاجك في حالة طارئة، يظهر متوقعاً منك أن تتفرغ من أجله. وبمجرد أن يحصل على ما يريد، ينسى أنك موجود. هكذا اعتاد الكنديون على التعامل مع جارتهم غير المتوقعة في الجنوب. لكن إعلان الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي أنها ستفرض رسوماً جمركية على واردات الألمنيوم والصلب المستوردة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كان القشة التي قسمت ظهر البعير، لاسيما أن السياسة الخارجية الأميركية أضحت دراسة في كيفية خسارة الأصدقاء، وتحويل التحالفات القديمة إلى صراعات حافلة بسبب دوافع غامضة. ولا يكاد يكون التصلب والعناد الأميركيان أمرين جديدين على صنّاع السياسة الكنديين. ففي عام 1969، أعلن «بيير»، والد «جاستين ترودو»، في خطاب شهير له أمام نادي الصحافة في واشنطن، أن العيش إلى جوار أميركا مثل النوم إلى جوار فيل. ولم يذكر أن الفيل الذي يقصده ليس من النوع الذكي، فقد كان مفهوماً أنه يقصد ذلك النوع العملاق الذي يتحرك على غير هدى، ولا يبالي بمن يعترض طريقه. وليس من الصعب أن نفهم من بين السطور المغزى الحقيقي فيما يقوله ترودو، فهو ليس مناهضاً لأميركا، وإنما يختلف مع سياسات ترامب. والسؤال الآن إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟ فالمرة الأخيرة التي أبدت فيها الحكومة الكندية غضباً بهذه الدرجة كانت الولايات المتحدة لا تزال في الحرب الأهلية، ولم تكن كندا قد أصبحت دولة، وكان ذلك بسبب مصادرة سلاح البحرية الأميركي آنذاك لسفينة بريطانية على متنها دبلوماسيون تابعون للكونفدرالية. ورغم ذلك، لا يتعلق تفكك العلاقات الأميركية الكندية بترامب وحده، فإيمان أميركا باستثنائيتها يبدو عاماً وشاملاً، وبالنسبة لكثير من الكنديين هو أمر أكثر من أن يُحتمل. بيد أن معظم الكنديين يحبون الأميركيين رغم ذلك، وكما قال ترودو: «أود أن أكون واضحاً بشأن أمر، فالأميركيون لا يزالون شركاءنا وأصدقاءنا وحلفاءنا». لكن إلى متى سيستمر ذلك، فالمصلحة ستكون أولاً في مرحلة ما. وإذا كانت الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية أقل على الصين، وعقوبات أضعف على روسيا، فإنها تفرض رسوماً جديدة وتوجه تهديدات جديدة بحق الكنديين، فإن ذلك يعني أن أميركا بشكل عام تحترمك فقط إذا كنت عدواً، فلماذا نكون أصدقاء؟! ستيفن مارش كاتب كندي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»