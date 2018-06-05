العنصر البشري.. الرهان الحقيقي نحو المستقبل تاريخ النشر: الأربعاء 06 يونيو 2018 يمثل العنصر البشري الثروة الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورهانها نحو المستقبل، لهذا تضع القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العمل على تنمية الموارد البشرية وتأهيلها في مقدمة أولوياتها، كي تكون قادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة على المستويات كافة. وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مؤخراً لدى استقبال وفد وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووفود قطاع الاتصالات والفضاء والفلك في الدولة، إضافة إلى الطلبة المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء، والطلبة المتفوقين في مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث أشار سموه إلى أمرين مهمين يجسدان الفلسفة العميقة التي تتبناها الدولة في الاستثمار في الثروة البشرية، الأول أن العنصر البشري هو الركيزة الرئيسية لعملية التنمية، فاستراتيجية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطورها وتقدمها، كما يقول سموه، «ترتكز بشكل أساسي على العنصر البشري، بصفته ثروة الوطن والمحرك الأساسي لعملية التنمية، والرهان الحقيقي لحاضر ومستقبل الوطن». والثاني العمل على إعداد قاعدة عريضة من الكوادر المواطنة المتخصصة بالمجالات النوعية الدقيقة، التي تواكب توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، والانتقال إلى مرحلة ما بعد عصر النفط. ولا شك في أن إشادة سموه بجهود ودور الكوادر الوطنية المتخصصة بمجال علوم الفضاء، وما حققوه من إنجازات عالمية في هذا المجال، إنما تعكس الاعتزاز بأبناء الوطن، والثقة بقدرتهم على امتلاك أدوات المعرفة والعلوم العصرية والتكنولوجيا الحديثة، وتوظيفها بكفاءة في خدمة الخطط التنموية الطموحة للدولة، ولهذا حرص سموه على دعوة الكوادر الوطنية وطلبة العلم إلى الالتحاق بالتخصصات العلمية والتقنية التي تتطلع إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعبر نحو المستقبل بكل ثقة وطموح. إن الاستثمار في تطوير الثروة البشرية يعد أحد الأهداف الرئيسية لفلسفة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بأن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية، لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، وهو النهج نفسه الذي يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مرحلة التمكين التي تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركةً في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية، ضمن رؤية واضحة ثابتة تدرك أن الثروة البشرية هي الثروة الأغلى والاستثمار الأمثل نحو تحقيق أهداف دولة الإمارات التنموية الطموحة خلال السنوات المقبلة، ولأجل هذا تولي القيادة الرشيدة اهتماماً استثنائياً لدعم المبادرات والجهود التي تستهدف بناء الكوادر المواطنة، والاستثمار في أجيال المستقبل التي تملك مهارات القرن الحادي والعشرين، وتلم بالعلوم والمعارف العصرية الحديثة، من أجل بناء اقتصاد معرفي يتسم بالاستدامة والنمو، يضمن تأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ولا شك في أن تخصيص الميزانية الاتحادية للعام الجاري 43.5% منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، وهي القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، إنما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في تنمية الثروة البشرية المواطنة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية