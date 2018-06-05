مدرسة زايد للعطاء الإنساني.. معين لا ينضب تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018 الإنسانية ليست مجرد صفة يوصف بها من يعبر عن معاني الرحمة أو الشفقة، وإنما هي خلق وقيمة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف ولا الزمان أو المكان، وكذلك العطاء فهو ليس مجرد كلمة تطلق، وإنما هو ممارسة وسلوك أفعال، وهناك الكثير من الناس الذين يوصفون بهذه الصفات، ولكن القليل منهم فقط من يكون عطاؤهم بلا حدود، وإنسانيهم بلا قيود، وهكذا هو المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان بالفعل مدرسة في الإنسانية وفي الجود والعطاء، وكان دافعه الأول إنسانياً، حيث كان يحرص على تقديم يد العون لكل من يحتاج إليها بغض النظر عن جنسيته أو ديانته أو عرقه أو ثقافته، ولذلك فلا عجب أن نرى خيره يعم في كل مكان. ففي داخل الإمارات، كان الشيخ زايد رحمه الله، كريماً وجواداً مع شعبه، يتعامل معهم كأبناء، وعطاؤه لهم بلا حدود. لقد كان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يولي عمل الخير، أهمية قصوى، وكان خير من يمارسه، فلم يكتفِ بالدعوة له والتشجيع المتواصل عليه، وإنما كان المبادر إليه، وقد طالت مكرماته كل من يقيم على أرض الإمارات. وقام الشيخ زايد بمأسسة عمل الخير لضمان استدامته، وليكون نهجاً ثابتاً من بعده، وهذا ما حدث بالفعل، فقد أثمر غرسه وأصبح نموذجاً يحتذى في عمل الخير والعطاء والبذل، ولعل قوله المشهور في هذا السياق، يلخص الأمر برمته: «لا خير في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب». وقد سارت القيادة من بعده على الطريق نفسه، وهي تستلهم من نهجه في ترسيخ وتعزيز العطاء وعمل الخير، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول من أمس، وهو يصف الشيخ زايد رحمه الله في يوم زايد للعمل الإنساني، «نرسخ سيرته. نحتفي بإنسانيته وعطائه الذي أرساه في شعبه. بوركت حيّاً وميتاً يا أبانا. بوركت حاضراً وغائباً يا أصل الخير ورائده وسيده يا زايد الخير، نم قرير العين بعد التعب يا أبي الأكبر من بعد أبي». لقد آمن الشيخ زايد بأن عمل الخير ليس مجرد أعمال يقوم بها المرء، يعبر من خلالها عن كرمه أو حب لمساعدة الآخرين فقط، وإنما هو رسالة إنسانية، كما عبر عن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «منذ البدايات.. آمن الراحل الكبير زايد.. أن حب الخير ونهج العطاء أمانة ورسالة إنسانية، عبر بها بحكمته حدود وطنه إلى شتى بقاع العالم ليحدث التغيير في حياة الآخرين، فكسب بذلك قلوب الملايين. نفتخر بأننا أبناء ذلك القائد الملهم. زايد الخير، طيب الله ثراه». ومن أكثر ما كان يميز الشيخ زايد طيب الله ثراه، من صفات، ومن النادر ما نجدها في زعيم أو قائد، هي أولاً، أنه كان رجل دولة بارزاً، يسعى لتطوير بلده والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة، ولكنه في الوقت نفسه شخصاً بسيطاً ومتواضعاً وعفوياً، وثانياً، كان حريصاً لا ينفق المال إلا في مصارفه الصحيحة الرامية إلى التنمية وتحقيق النهضة المنشودة، بينما لم يكن يبخل بالمال على كل محتاج، وهذه سمات جعلت منه أيقونة لعمل الخير ولا يذكر اسمه إلا وهو مقرون بهذه الصفة. هكذا هم القادة العظام الذين يخلدهم التاريخ، يعطون مما يملكون بلا حدود، ويسخرون ما يديرون من أجل الآخرين من دون قيود. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية