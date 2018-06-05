نزاهة الرئيس

تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018

في أولى زياراتي للمكتب البيضاوي في أكتوبر 1990، كنت مسؤولاً في الـ35 من عمري بوكالة الاستخبارات المركزية «سي. أي. أيه»، وكان الرئيس العراقي صدام حسين قد غزا الكويت قبل شهرين، وكان الرئيس بوش الأب يريد مناقشة آثار تشكيل ائتلاف عسكري بقيادة أميركية لطرد العراقيين من الكويت. وأتذكر ما كنت عليه من توتر حين دخلت المكتب البيضاوي واجتمعت برئيس الولايات المتحدة للمرة الأولى. وبعد نهاية الاجتماع كان من الواضح للغاية شغف الرئيس بالمعرفة وحكمته ودماثته وحرصه الشديد على أفضل سياسة لحماية ودعم المصالح الأميركية.

وخلال قرن بعد ذلك، ترددت على المكتب البيضاوي كثيراً في إدارات بيل كلينتون وبوش الابن وباراك أوباما. وزال التوتر الذي صاحبني في الزيارة الأولى للبيت الأبيض مع مرور الوقت، لكن مشاعر الاحترام والإعجاب والتوقير التي أكنها للرئاسة وشاغليها لم تفتر قط.

واستراتيجية ترامب تتمثل في النيل من الخصوم الحقيقيين والمحتملين والمفترضين ومحاولة الفوز مقابل أي ثمن، وبصرف النظر عن الحقيقة والقيم واللياقة، وربما بصرف النظر عن القانون أيضاً. ودولياً، اتبع سياسات اعتمدت على وعود انتخابية لا تعتمد على معلومات وافية، وعلى عزمه على إلغاء أعمال الرؤساء السابقين وكراهيته للاتفاقات متعددة الأطراف.

كثيرون أدانوا انتقاداتي العلنية لترامب، لكنها انتقادات غير سياسية، فلم أكن حزبياً قط ولن أكون أبداً. إنني أعلن انتقاداتي لسبب بسيط وهو أن ترامب لم يف بالمعايير التي نتوقعها جميعاً من أي رئيس. وسأواصل الكلام بصوت مرتفع حتى تعود النزاهة والدماثة والحكمة، وربما بعض التواضع إلى البيت الأبيض.

جون برينان: المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي. أي. أيه»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»