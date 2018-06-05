إيطاليا والتغييرات السياسية الكبرى تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018 مازالت مسألة الهجرة البارومتر الذي على جنباته وخباياه يعز السياسيون الأوروبيون أو يذلون، فمشكل غلق الحدود وإدماج المهاجرين أصبح خزاناً لحشد أصوات الناخبين بل وإنشاء الحكومات.. لذا تكثر المزايدات والمضاربات السياسية على حساب المهاجرين، وبالأخص المسلمين منهم، والبعض ينسى أن الفضاء المتوسطي الأوروبي أصبح لا يخص فحسب الضفة الشمالية للمتوسط، بل إن دول الضفة الجنوبية، وبالخصوص دول المغرب العربي وتركيا، أصبحت دولا مستقبلة للهجرة ودولا للعبور. ولعل أفضل مثال على ذلك إيطاليا التي عاشت في الأشهر الماضية على وقع وصول أحزاب متطرفة لا تصلح لتمثل أوروبا لا داخليا ولا خارجيا، لأنها تنطلق من مبدأ أن مليارات الدولارات التي تصرفها الدولة على الهجرة والمهاجرين ستكون أكثر فائدة على الإيطاليين إذا صرفت عليهم في تحفيز الاستثمار وخفض الضرائب وتخفيض نسبة البطالة وتعزيز الإنفاق على الرفاهية الاجتماعية وإصلاح المسائل المتعلقة بالميزانية، ولأنها أيضاً لا تؤمن كثيراً بالاتحاد الأوروبي وترى في ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستفيد من عملة اليورو. وبموجب «اتفاق الحكومة» الذي استغرقت المفاوضات حوله أياماً معدودات، ستتخلى البلاد نهائياً عن إجراءات التقشف و«تعليمات» بروكسل لتركز على سياسة نمو اقتصادي من أجل الحد من العجز الهائل في الدين العام الإيطالي. بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات غير المعتادة، توصلت حركة «خمس نجوم» ‬ (‬المناهضة ‬للمؤسسات) ‬و«رابطة الشمال» (‬يمين ‬متطرف) ‬إلى ‬تسوية ‬مع ‬الرئيس ‬سيرجيو ‬ماتاريلا ‬الذي ‬طالب ‬بضمانات ‬لبقاء ‬إيطاليا ‬في ‬منطقة ‬اليورو. ‬وكان ‬قد ‬لجأ ‬إلى ‬تعطيل ‬قائمة ‬أولى ‬للحكومة ‬قبل ‬أن ‬يوقع ‬على ‬قائمة ‬معدلة ‬بوزراء ‬أدوا ‬اليمين، ‬على ‬أن ‬تعقد ‬جلسة ‬نيل ‬الثقة ‬في ‬البرلمان. جوزيبي كونتي، رجل القانون الذي يدرس في جامعة فلورنسا، وهو حديث العهد بالسياسة، أدى اليمين أمام الرئيس الإيطالي ليصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا، اختار كل من لويجي دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم، وماتيو سالفيني، زعيم الرابطة، نائبين لرئيس الحكومة، على أن يتولى الأول وزارة التنمية الاقتصادية والعمل، والثاني وزارة الداخلية. وتعيين سالفيني على رأس وزارة الداخلية سيعني أن إيطاليا ستدخل تاريخاً جديداً من ترحيل ومنع استقبال المهاجرين، كما أن السياسات الأوروبية في هذا المجال ستعرف تغييرات لا سابق لها، وهو ما يمكن أن تتبعه سياسات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية الأخرى. في زيارتي الأخيرة إلى إيطاليا في إطار اجتماعات متوسطية، خرجت بقناعة كبيرة مفادها أن الإيطاليين والعديد من الأوروبيين الآخرين، لم يعودوا يؤمنون بالوحدة الأوروبية، وأن الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة تلقي باللوم على المنظومة الأوروبية وسياساتها، وأن وراء المؤسسات الأوروبية نفاقاً فرنسياً ألمانياً يحاول عدم إخراج المشاكل البنيوية إلى العلن، لكن تجري الرياح بما لا تهوى السفن، فالذي يخرجها اليوم إلى العلن هي صناديق الاقتراع التي توصل إلى كراسي المسؤولية من يتحدث صراحة باسم المواطنين كما وقع تماماً في بريطانيا وكما يقع اليوم في إيطاليا، إلى درجة أن رئيس البلاد الذي رفض تشكيلة الحكومة الأولى، خرج من مكتبه المرشحون ونادوا علناً برأسه في سابقة سياسية لم تعهدها أوروبا، وهو ما جعله في الإبان يتنازل عن الكثير من المحددات العرفية التي ترسمها المؤسسات الأوروبية للدول، حفاظاً على احتجاجات سياسية واجتماعية كادت تشتعل، وهذا ينذر لا محالة بعيش إيطاليا بل العديد من الدول الأوروبية الأخرى خلال السنوات المقبلة بين سندان المطالب الداخلية اللاأوروبية ومطرقة الالتزامات الأوروبية.