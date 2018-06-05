عزلة الدبلوماسية الأميركية تاريخ النشر: الثلاثاء 05 يونيو 2018 تعودنا على الانحياز الأميركي لإسرائيل في صراعها مع العرب وكذلك على تزايد هذا الانحياز عبر الزمن، ولم تكن «صحوات الضمير» السياسي في هذا الانحياز سوى لحظات عابرة في تاريخ الدبلوماسية الأميركية تم العدول عنها لاحقاً سواء بتراجع الإدارة الأميركية ذاتها التي تبنت موقفاً موضوعياً خارجاً على مألوف السياسة الأميركية كما في تراجع إدارة الرئيس الأميركي كارتر عن التصويت بالموافقة على مشروع قرار بتفكيك المستوطنات أو بمجيء إدارة جديدة تنقلب على سياسات سابقتها كما يفعل الرئيس الأميركي الحالي، غير أنه لا شك أن درجة الانحياز الأميركي لإسرائيل قد وصلت ذروة غير مسبوقة باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته هناك إلى القدس بالفعل، وزاد على ذلك محاولة قيادة الجهد الدبلوماسي الدولي باتجاه النصرة المطلقة لإسرائيل في الأمم المتحدة بمجلس أمنها وجمعيتها العامة، وقد كانت ثمة خشية في البداية من أن يكون الموقف الأميركي بداية لتهافت واسع في المواقف الدولية باتجاه السياسة نفسها غير أن ما حدث هو العكس فكلما زاد الانحياز الأميركي وتعددت مؤشراته بدا لنا أن عزلة الدبلوماسية الأميركية تزداد بدورها، وتعد ملابسات التصويت على مشروع القرار الكويتي الأخير في مجلس الأمن وما أعقبه من تصويت على مشروع قرار أميركي متعجل خير ما يوضح هذه العزلة الدبلوماسية الأميركية. كانت الكويت التي تمثل العرب في مجلس الأمن قد تقدمت بمشروع قرار متوازن وموضوعي يطالب إسرائيل بأن «تتقيد تماماً بالمسؤوليات القانونية الواقعة على كاهلها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949»، ويشجب «أي أعمال من شأنها أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر ويدعو جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات»، ويلاحظ أن هذه الفقرة بالذات تعكس موضوعية الصياغة واعتدالها لأن «مسيرات العودة» الفلسطينية على حدود قطاع غزة يمكن أن تُعد من وجهة نظر معينة أعمالاً «تثير العنف»، غير أن الأكثر دلالة دون شك هو نص مشروع القرار على شجب «إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية»، ودعا مشروع القرار إلى «النظر في التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة»، بالإضافة إلى الحض على توفير المساعدات لهم وبالذات فيما يتعلق بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود، وقبل جلسة التصويت حاولت المندوبة الأميركية عبثاً أن يتم التصويت على تعديلات أدخلتها على مشروع القرار كان من شأنها أن تقلبه رأساً على عقب فلما أخفقت أعلنت تحويل هذه التعديلات إلى مشروع قرار يتم التصويت عليه بعد مشروع القرار الكويتي، وكان الوفد الكويتي قد أدخل بالفعل تعديلات كثيرة على مشروعه سعياً إلى أوسع تأييد ممكن لكن التعديلات الأميركية كانت تفرغه من مضمونه بل وتحيله إلى مشروع مضاد للفلسطينيين. غير أن الأكثر دلالة على عزلة الدبلوماسية الأميركية دون شك هو مصير مشروع القرار الأميركي الذي كان يندد بأشد العبارات الممكنة بقيام «حماس» و«الجهاد» بإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل ولا يشير من قريب أو بعيد إلى مقتل عشرات الفلسطينيين المدنيين وجرح الآلاف منهم بالنيران الإسرائيلية وعدم الإشارة ولو بحرف إلى الاحتلال الإسرائيلي أو طلب الحماية للشعب الفلسطيني، إذ لم توافق دولة واحدة عليه سوى الولايات المتحدة الأميركية بينما لاذت إحدى عشرة دولة بالامتناع واعترضت عليه الكويت والصين وروسيا، والواقع أن المرء لا يستطيع أن يفهم الخفة التي تعاملت بها المندوبة الأميركية مع مشروع القرار الذي تقدمت به خاصة وقد اتضحت اتجاهات التصويت في المجلس، ويرى البعض خيراً في تفاقم هذه العزلة الدبلوماسية الأميركية غير أن ما يجب أن يكون واضحاً أنها لن تفيدنا بشيء ما لم نحدث النقلة النوعية المطلوبة في أوضاعنا.