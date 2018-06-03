المُحليات الاصطناعية.. مخاطر وفوائد تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018 تتناول الغالبية العظمى منا كميات من السكر، أعلى من الحد الأقصى اليومي الموصى به –أو سبع ملاعق صغيرة فقط يومياً- وفي أحيان كثيرة غالباً ما نتناول ضعف هذا الحد، وهو ما أصبح يشكل عامل خطر مهم خلف العديد من الأمراض والعلل، بداية من تسوس الأسنان، مروراً بزيادة الوزن والسمنة، ونهايةً بداء السكري من النوع الثاني. وهو ما دفع بالعديد من الحكومات والجهات الصحية إلى حث العامة على خفض المتناول من السكر بشكل يومي، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع برمته، وبمقدار عشرين في المئة على الأقل بحلول عام 2020، من خلال حملات التوعية الصحية، وسن القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع صناعة الغذاء، أو من خلال فرض الضرائب على المشروبات الغازية والأطعمة مرتفعة المحتوى من السكر. وبخلاف هذه التشريعات والضرائب، يسعى البعض على المستوى الشخصي إلى خفض ما يتناوله يومياً من السكر، عن طريق استبداله بالمحليات الاصطناعية (Artificial Sweeteners)، أو استهلاك أغذية ومشروبات استخدمت في صناعتها المحليات الاصطناعية. لكن كثيراً ما يتردد السؤال حول مدى أمن وسلامة تلك المحليات، وما إذا كانت بالفعل تشكل بديلا صحياً آمناً يساعد على خفض الوزن؟ وما هو الحد الأقصى المسموح بتناوله منها يومياً؟ وتتميز هذه المحليات بحد أقصي يومي مرتفع نسبياً، فعلى سبيل المثال يمكن للفرد البالغ –وزن 70 كيلوجراماً- أن يستهلك 14 علبة مشروب، محلاة بالمحلي المعروف باسم «الاسبرتام»، أو أن يتناول 40 معلقة صغيرة منه في اليوم الواحد، دون أن يتخطى الحد الأقصى للاستهلاك اليومي. أما بالنسبة للأطفال –وزن 23 كيلوجراماً- فيمكنهم أن يتناولوا 13 ملعقة صغيرة، أو أن يشربوا 4 علب مشروبات غازية محلاة بالاسبرتام، دون أن يتخطوا الحد الأقصى للاستهلاك اليومي، وإن كان لا ينبغي للأطفال دون سن الثالثة تناول أي من أنواع المحليات الاصطناعية. ولذا، ورغم تواتر بعض التقارير الإعلامية السلبية عن المحليات الاصطناعية، إلا أنها تعتبر من المضافات الغذائية المراقبة بشكل جيد، والتي تخضع للعديد من قوانين الأمن والسلامة، ولا تزيد آثارها الجانبية المعروفة حتى الآن عن التسبب في حدوث انتفاخ وإسهال في بعض الأحيان. وإن كان البعض يشكك في أن تناول المحليات الاصطناعية، يسبب اضطراباً في مستويات السكر في الدم، ويثير الإحساس بالجوع، مما يدفع الفرد لتناول المزيد من الطعام، مما يلغى الهدف والفائدة المرجوة من وراء تناول المحليات الاصطناعية من الأساس. وربما أيضاً كون ما تمنحه للمرء من إحساس بحلاوة مماثلة لحلاوة السكر، يغير من حاسة التذوق، ويجعلنا نبتعد عن الأطعمة الطبيعية حلوة الطعم مثل الفواكه، ونطلب الأطعمة المحتوية على السكر. أما على صعيد ما إذا كانت المحليات الاصطناعية تساعد على خض الوزن، فإجابة هذا السؤال ربما تكون أكثر تعقيداً مما يعتقد الكثيرون. فرغم أن خفض ما يحصل عليه المرء من سعرات حرارية من خلال السكريات، يمكن أن يساعد على خفض الوزن، إلا أن حجم هذا الخفض يعتمد على كمية ونوعية الغذاء عامة، وما إذا كان قد تم استبدال سعرات السكريات بسعرات من أطعمة أخرى، بالإضافة إلى حجم النشاط البدني اليومي الذي يمارسه الشخص، والتركيبة الوراثية له، وطبيعة العمليات الأيضية داخل جسمه. وربما كان مرضى السكري بأنواعه، هم المستفيد الأكبر من المحليات الاصطناعية، لما لتناول السكريات البسيطة من تأثير سلبي على مستوى السكر في الدم، وكونها لا تزيد عن «سعرات حرارية فارغة»، أي أنها في الوقت الذي تمنح فيه الجسم سعرات حرارية، لا يترافق ذلك مع مده بأية قيمة غذائية أخرى تذكر، وإن كان هذا لا يعني أن تناول السكريات محرم تماماً على هؤلاء المرضى.