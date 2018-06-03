العراق... رفض النفوذ الأجنبي

تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018

أعلن الزعيم العراقي مقتدى الصدر الذي نالت قائمته الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد رفضه التدخل الأميركي أو الإيراني في الشأن العراقي، وهذا أمر طبيعي لأي قائد يحرص على استقلالية القرار الوطني برفض الوصاية والضغوط على بلده. فرفض الضغوط من دولة عظمى مثل أميركا أو دولة إقليمية كبيرة مثل إيران ليس بالأمر السهل.. خصوصاً وأن القيادات السياسية السابقة وتحديداً حزب "الدعوة" الحاكم أدخل العراق في متاهات سياسية هو في غنى عنها.

يبقى السؤال: هل يستطيع القائد الشاب الصدر إبعاد نفوذ الدولتين عن بلده خصوصاً وأن لديهما مصالح متشعبة وراسخة في العراق؟ وهل هنالك دعم وتأييد له من بقية القوى السياسية العراقية على الساحة خصوصاً وأن معظم القوى والأحزاب الشيعية ومنهم "الحشد الشعبي" يريدون إبعاد النفوذ الأميركي.. لكنهم يفضلون بقاء الهيمنة الإيرانية على العراق لاعتبارات تتعلق بالمذهب والمصالح الخاصة. واقعياً وعملياً ليس من السهل إبعاد النفوذ الأميركي في العراق، لأن الولايات المتحدة ساهمت في تحرير العراق من نظام الطاغية صدام كما لعبت دوراً. ولاتزال في إعادة تأهيل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية ولدى الولايات المتحدة علاقات ممتازة مع الأكراد ويوجد في العراق عدة قواعد أميركية تقوم بتدريب الجيش وتساهم مساهمة فعالة في محاربة "داعش" والقوى الإرهابية في العراق.. لقد لعبت الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في تحرير الموصل والمناطق الأخرى من نفوذ "داعش" الإرهابي وإبعادها من العراق.

وهذه الأحزاب والمليشيات و"الحشد الشعبي" كلها موالية ومرتبطة بإيران لا يمكن تقليص نفوذها بسهولة.. إننا لا نبالغ بأن الساسة العراقيين خدموا إيران بأموال الشعب العراقي من خلال تهريب النفط والبضائع وغيرها لإيران بسبب الحصار الدولي على حساب شعبهم العراقي.. مشكلة الأحزاب الموالية لإيران أنها لا تملك أي رؤية جديدة في كيفية النهوض بالعراق وتطويره وتحديثه وتنميته وتحسين الخدمات فيه.. لذلك من الطبيعي خسارة هذه الأحزاب في الانتخابات وتقلص نفوذها. لكنها قوة لاتزال تتحكم في معظم مرافق الدولة العراقية.

محاولات "الصدر" ستلقى معارضة من داخل القوى السياسية المتواجدة في العراق.. لكن يمكن العمل على تقليص النفوذ الأميركي، وهذا أمر صعب لأن العراق يريد إعادة إعمار بلده. فهو في حاجة ماسة للأموال والاستثمارات الخارجية الأميركية.. كما أن العراق محتاج إلى حماية بلده في حالة الخلاف مع تركيا أو عودة الإرهابيين.. إيران لن تترك العراق لأنها لا تريد تقليص نفوذها في المنطقة خصوصاً وأن هنالك محاولات دولية لإبعادها من سوريا ولبنان، لذلك من الصعب التخلص من النفوذ الإيراني. الخيار الوحيد أمام الحكومة العراقية الجديدة هو التزام الحياد في العلاقات الدولية وتأكيد على سياسة متوازنة طيبة مع إيران وأميركا من أجل مصالح العراق.