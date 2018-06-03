إنجاز إماراتي كبير في مجال الفضاء تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018 منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 16 يوليو 2014، إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، والجهود والمبادرات لا تتوقف من أجل المضي قدماً في إنجاز هذا المشروع الحضاري العملاق، سواء لجهة إعداد الكوادر المواطنة وتأهيلها، أو لجهة تعزيز الشراكات مع الدول صاحبة التجارب الرائدة في مجال صناعة الفضاء، والاستفادة من خبراتها في هذا الشأن، حتى حقق هذا المشروع إنجازات نوعية كبيرة، وكان آخرها نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «الياه 3» بمشاركة إدارة إماراتية للمشروع، وذلك بعد النجاح الكامل للاختبارات اللازمة لتشغيل خدمات القمر الاصطناعي؛ ليصبح الآن جاهزاً لدعم تفعيل الخدمات التجارية التي تقدمها «الياه سات». ويمثل هذا الإنجاز النوعي الكبير مبعث فخر لكل إماراتي؛ لأنه يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي في الطريق الصحيح، وأنها تملك ثروة بشرية قادرة على تحقيق طموحاتها التنموية، وتعزيز ريادتها في المجالات كافة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فإن «أبناء الإمارات اليوم يعانقون نجوم السماء، إنجازاً وطموحاً وأداءً، هكذا أرادهم زايد». فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أن نجاح مهمة القمر الاصطناعي «الياه 3» نجاح جديد لبناء غدٍ أفضل، تخطو به دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات راسخة نحو الريادة في حقول علوم المستقبل وتكنولوجيا الاتصالات، معتبراً سموه (أن نجاح مهمة القمر الاصطناعي «الياه 3» بمشاركة وإدارة عقول إماراتية طموحة إنجاز جديد يجسد رؤيتنا لبناء غدٍ أفضل لأبنائنا والبشرية جمعاء)، وهذا إنما يعبر عن رؤية دولة الإمارات الطموحة للتقدم في المجالات التي تعتمد على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وخاصة في مجال الفضاء، والانتقال من مرحلة تلقي التكنولوجيا إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين التكنولوجيا، والإسهام الفاعل في تصنيعها وتطويرها اعتماداً على الكوادر المواطنة التي تملك الخبرات في هذا المجال الحيوي والدقيق. ومن هنا؛ فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تفتح أمام الدول العربية والإسلامية آفاقاً رحبة لاستكشاف الفضاء، والمشاركة الفاعلة في هذا المجال الحيوي، وخاصة أنها تملك بنية تحتية تكنولوجية ومعلوماتية، ولديها مجموعة من البرامج الطموحة التي تستثمر في بناء الكوادر المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي، لعل أبرزها: برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي يهدف بالأساس إلى إعداد وتأهيل رواد فضاء إماراتيين من الشباب والشابات المتفوقين علمياً، وتمكينهم في علوم الفضاء؛ كي يسهموا في الارتقاء بقطاع الفضاء؛ ليكون في صدارة العملية التنموية في الدولة خلال السنوات الخمسين المقبلة، ولتكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للقطاع الفضائي في المنطقة، ومن الدول الرائدة في مجال الصناعات الفضائية والتقنيات المرتبطة بها. إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالفضاء يكشف عن رؤيتها لموقعها في إطار طموحاتها التنموية الشاملة، التي تستهدف في أحد أبعادها العمل على امتلاك الأدوات المعرفية والتكنولوجية الحديثة، للعبور الآمن نحو المستقبل، وتعزيز ريادتها على خريطة الدول المتقدمة، وذلك في إطار استعدادها للانتقال إلى مرحلة ما بعد عصر النفط التي تسعى خلالها إلى بناء اقتصاد معرفي يتسم بالاستدامة والتطور. ولا شك في أن مجال استكشاف الفضاء، والاستثمار في الصناعات المرتبطة به، يرتبطان بدرجة كبيرة باقتصاد المعرفة الذي يمثل أهم مراحل التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي في مسيرة التنمية في أي دولة؛ فهذه المرحلة التي تقوم على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية الحديثة في مشروعات تنموية تنعكس إيجاباً على جودة الحياة ورفاهية الإنسان. ولا شك في أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، في الآونة الأخيرة، تجعلها من الدول الرائدة في تكنولوجيا الفضاء، ليس على المستوى الإقليمي فقط، وإنما على المستوى العالمي أيضاً؛ ولهذا فإن مشروع الفضاء الإماراتي، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمضي بخطى متسارعة؛ وقريباً سيصل أول مسبار عربي إماراتي إلى المريخ. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية