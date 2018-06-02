«مناطق التمكين» تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 يدرك القادة الأميركيون، أكثر وأكثر، أنه ينبغي تصميم السياسات الاقتصادية مع وضع منطقة معينة في الحسبان. وعادة ما يكون السياق هو بحث كيفية إعادة تنشيط المناطق المتدهورة، مثل منطقة أبالاتشيا الريفية أو منطقة الغرب الأوسط ما بعد عصر الصناعة. هذا أمر مهم، لأنه عندما يغادر العديد من الناس هذه المناطق، فإن أولئك الذين يبقون - لأسباب عائلية، أو بسبب تكلفة الانتقال - يصبحون عالقين في أحياء نصف مهجورة وبنية تحتية تتكلف الكثير للحفاظ عليها. لذا، فإن إعادة تنشيط المناطق المتدهورة يمكن أن يساعد على تعزيز الكفاءة الاقتصادية. ولا يقتصر الأمر فقط على المناطق المتدهورة التي تحتاج إلى مساعدة، بل أيضاً على الأحياء الفقيرة داخل المدن الكبيرة. والمدن الكبيرة دائماً ما يكون بها أحياء عشوائية ومناطق فقيرة. ولكن في منتصف القرن العشرين، سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ بالنسبة للكثير من سكان المناطق الفقيرة. وأدى فقدان الوظائف الصناعية في المناطق الحضرية الأساسية، جنباً إلى جنب مع رحيل البيض، إلى ترك العديد من الناس وأحفادهم، وقد تقطعت بهم السبل في الأحياء الفقيرة مع القليل من الفرص الاقتصادية. وفي أواخر القرن العشرين، حاولت ولايات عدة إحياء المناطق الحضرية الأكثر فساداً، من خلال برامج يطلق عليها مناطق المبادرة. ورغم ذلك، لم تكن هذه البرامج فعالة للغاية. وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجراها اقتصاديون في أواخر تسعينات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الـ 21 أن هذه المناطق كان لها تأثير طفيف أو معدوم على العمالة المحلية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»