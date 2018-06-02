حرية التعبير.. لن تنقذ أميركا؟! تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 في خضم الحروب الثقافية في عصر ترامب، من القضايا المثيرة للجدل بشأن التنوع والشقاق داخل المجتمع الأكاديمي ووادي السيليكون، هناك حجة مبدئية تقول، «إن العلاج الأمثل للاستقطاب في كل مكان هو احترام أقوى لحرية التعبير». وتتطلب هذه الحجة من «المحافظين» إدراك أن دفاعهم عن التنوع الفكري في الجامعات سيظل أجوف ما لم يدافعوا أيضاً عن حقوق الرياضيين السود في الاحتجاج علانيةً. وتتطلب من «اليساريين» إدراك أن إقالة «المتحدثين من اليمينيين» أو «المهندسين» في «جوجل» بسبب «التفكير الخاطئ»، تنطوي على الممارسات ذاتها التي يتأسفون لها عندما تُستخدم ضد التقدميين. وتتطلب من الجميع الالتزام ليس فقط برسالة التعديل الأول من الدستور الأميركي، ولكن أيضاً بثقافة واسعة لحرية التعبير. وثمة مشكلة مرتبطة بالنقاشات حول حرية التعبير في الحرم الجامعي. وقد كان من السيئ تماماً منع المتحدثين في إحدى المظاهرات من الصعود إلى المنصة وتهديدهم وإسكاتهم. فإذا ما تم إسكات جميع المتظاهرين فجأة، فإن الأجواء في المجتمع الأكاديمي ستصبح مخيفة، وذلك ليس فقط من وجهة نظر «محافظة». ولابد من فهم جانب كبير من النشاط في الحرم الجامعي ضمن ذلك السياق المحزن، كرد على أزمة قائمة ومحاولة لغرس الأخلاق والأهداف في المؤسسات التي توظف كثيراً من العقول الذكية، لكنها في الوقت ذاته تروج لطموحات لا مبالية. ويعني ذلك أن المنشقين، من الشبكة الظلامية من المفكرين، الذين أصبح لهم متابعون من خلال خوض معارك مع أولئك النشطاء، يحتاجون في نهاية المطاف إلى رؤية أخلاقية تخالف رؤيتهم، وليس فقط لحرية إجرائية للتعبير عن بعض الأمور غير الصحيحة سياسياً. وربما يمكن أن تبرر إثارة مجموعة من المتحدثين المحافظين لنشطاء يساريين الحديث عن التعديل الأول، لكنه لن يساعد في شفاء الجامعة من حالة تفككها ويأسها الراهنة. والليبرالية الكلاسيكية التي ترغب فقط في الدفاع عن حقها في الجدل، لأن ذلك ما يريده «جون ستوارت ميل» أو نحو ذلك، سينتهي بها المآل تتجادل مع نفسها. لكن إذا أردنا ثقافة صحية للنقاش، فلا يكفي أن نشتكي من أن الماركسيين أو أنصار ما بعد الحداثة يحاولون إسكاتنا، وإنما لابد أن تكون لنا رؤية لما ينبغي أن يكون عليه التعليم، بل والحياة بأسرها. وبالطبع فإن ذلك يجعل المشكلةَ تبدو صعبةً، فميزة حرية التعبير كقاسم مشترك هو أنك لا تضطر لحل مشكلات مثل «ما يبدو خاطئاً مع التعليم» أو «العنصرية في المجتمع الرياضي».. لكن في بعض الأحيان تكون المشكلات سيئة لدرجة أن النهج الإجرائي لا يصبح حلاً. ومع كامل احترامي للتعديل الأول من الدستور الأميركي، أتصور أننا نشهد ذلك في الوقت الراهن. روس دوثات: كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»