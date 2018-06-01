دعم متواصل للرياضة والرياضيين تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018 تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إيلاء الاهتمام والرعاية بالقطاع الرياضي والرياضيين في الدولة، عبر تشريعات وسياسات واستراتيجيات تدعم من خلالها أنواع الرياضات كافة، وتعمل على تطوير المرافق الرياضية في أرجاء الدولة، وتحقيق الاستثمارات الكبيرة في مجال الرياضة والترفيه، ورعاية كبرى الفعاليات الرياضية، وتعزيز تفوق البنية التحتية الرياضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة دعم القطاع الرياضي، وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، نظراً إلى دوره المهم والفاعل في التنمية المستدامة. إن عناية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهها نحو دعم القطاع الرياضي والرياضيين، يعبّر عنه حجم الجهود والدعم المالي السخي في سبيل إقامة أهم الفعاليات الرياضية وأكثرها مكانة وتميزاً على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاء تنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت في أبريل الماضي، بمشاركة 9000 لاعب ولاعبة، من أكثر من 100 دولة حول العالم، مؤكداً حجم الإمكانيات المتوافرة في سبيل المحافظة على إنجازات الدولة الحضارية، في الصُعد كافة، وأبرزها في القطاع الرياضي. إن الحرص على دعم قطاع الرياضة، لم يتوقف عند الدعم اللوجيستي والمالي، إنما يأتي الدعم أيضاً كتشريعات وأنظمة تؤصّل لأهمية الرياضة، وتقدير لكل الرياضيين المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ اعتمدت حكومة الدولة في أبريل الماضي قانوناً اتحادياً يجيز لأبناء المواطنات، وحَمَلة جواز سفر الدولة، ومواليد الدولة والمقيمين بها من الجنسيات كافة، المشاركة في جميع المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب في الدولة، ما يشير إلى التوجه نحو الاستثمار بالموارد البشرية، والاستفادة من المواهب الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركين، للارتقاء بالرياضة الإماراتية، وتحقيق مزيد من الإنجازات العالمية، وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021». لقد جاء القانون الخاص بالسماح لكل المقيمين على أرض الدولة، بالمشاركة في الفعاليات الرسمية الرياضية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باتخاذه قراراً تاريخياً في نوفمبر الماضي، بالسماح لهذه الفئات بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، وذلك في ضوء تطلعات القيادة لتفعيل ودعم الحركة والأنشطة الرياضية المختلفة، والاستفادة من الكفاءات الرياضية في الدولة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تُقام فيها، باعتبار الرياضة جزءاً أساسياً من حضارة الأمم وتقدم الشعوب والمجتمعات. إن الاهتمام الكبير بتنمية قطاع الرياضة وتطويره وإظهار التقدير المتواصل للمتميزين من الرياضيين في الدولة، يؤكد الحرص البالغ على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن بين شرائح المجتمع كافة، وتعزيز رسالة الدولة القائمة على تعزيز مكانتها الحضارية بين الأمم، خاصة فيما يتعلق بانخراط الشباب والشابات في القطاع الرياضي، الذي يسير وفق استراتيجيات تقوم على نشر ثقافة الرياضة في مختلف الأوساط المجتمعية، وجعلها أسلوب حياة، ينتج أفراداً أصحاء، من دون إغفال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) والعنصر النسائي والعناية بهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإشراكهم في الأنشطة الرياضية، واستضافة البطولات الرياضية التي تتضمن مشاركة لاعبين دوليين، أثبتت من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتها على تنظيم كبرى البطولات الرياضية. ـ ــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.