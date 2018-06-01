إيطاليا.. الخطوة التالية

تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018

هذا الأسبوع، غرفت السفينة التي كانت تحمل أول حكومة معادية لأوروبا في تاريخ إيطاليا، يقودها قبطان هاو، وتضم تحالفاً غريباً بين حزبين شعبويين متنافسين، وذلك حتى قبل أن تغادر الميناء. ومع أن هذا يعني مزيداً من الاضطراب والارتباك بالنسبة للبلاد، إلا أنه يعتبر شيئاً جيداً عموماً. الرابطة («رابطة الشمال» سابقا)، وهي حزب يميني متطرف، و«حركة 5 نجوم» اختارا فقيهاً قانونياً غير معروف، جوزيبي كونتي، ليكون رئيساً للوزراء، وعالم اقتصاد من المشككين في جدوى المشروع الأوروبي، «باولو سافونا»، كوزير للمالية. ولكن هذا كان أمراً لا يُطاق بالنسبة للرئيس الإيطالي «سيرجيو ماتاريلا»، الذي رفض الحكومة المقترحة في 27 مايو، معتبراً أن اختيار «سافونا» يطرح خطراً «بالنسبة للعائلات الإيطالية ومدخراتها».

بعبارة أخرى، إن الحكومة المقترَحة كان من المستبعد أن تنجح، ولكنها ربما ما كانت ستمثل كارثة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه. زعماء الائتلاف يصفون الآن قرار «ماتاريلا» بنهاية الديمقراطية في إيطاليا، رغم أن القيام بذلك كان في إطار صلاحيته الدستورية، ويهددون بعزله، ولكنهم لن يتمكنوا أبدا من حشد أغلبية البرلمان أو دعم الجمهور اللازم للقيام بذلك.

ماذا الآن؟ ماتاريلا طلب من كارلو كوتاريلي، وهو عالم اقتصاد ومدير سابق لصندوق النقد الدولي، تشكيل حكومة تصريف أعمال وقيادة إيطاليا نحو انتخابات جديدة، ربما بحلول سبتمبر المقبل.

بيد أن مهمة كوتاريلي لن تكون سهلة. ذلك أن «الرابطة» و«حركة 5 نجوم» تمتلكان معاً أغلبية في كلا مجلسي البرلمان، ولكن هل ستظلان معاً؟ ربما لا. فبعد دقائق على غرق مشروع حكومتهما، كانا الحزبان يهاجمان بعضهما بعضاً – على غرار الحال الذي كانا عليه لسنوات.

ولكن، هل الديمقراطية الإيطالية على وشك الانهيار؟ طبعاً لا. فبغض النظر عما إن كانوا على حق أو على خطأ، فإن الأسواق المالية وبقية أوروبا كانوا على قناعة بأن الحكومة المقترَحة كانت تمثل تهديداً أساسياً، والآن وقد تم تنحيتها فإنهم سيفعلون ما في وسعهم لتجنب عودتها.

بيبي سيفرنيني*

*كاتب وصحافي إيطالي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»