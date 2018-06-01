روسيا.. الشريك المتجدد

تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018

تؤكد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا حقيقة الدور المحوري والمهم الذي تلعبه موسكو في المشهد العالمي عموماً، وفي قضايا الشرق الأوسط على وجه الخصوص. فلروسيا يد ورأي في كل الأزمات الحالية، وتنطلق مواقفها من معطيات مختلفة - جذرياً في بعض القضايا - من مواقف الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة.

لعل أهم ما يميز روسيا عن الولايات المتحدة هو أن سياستها مستقرة منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين للحكم، أول مرة قبل سنوات طويلة. في حين تعاني المنطقة من تقلبات السياسة الأميركية، وقد دفعت دول الشرق الأوسط غالياً نتيجة هذه التقلبات.

الامارات تطور بشكل مشترك مع روسيا أجيالاً جديدة من المنظومات الدفاعية. والإمارات تضع يدها بيد روسيا في سلاح الجو، حيث تم توقيع اتفاقية روسية إماراتية في العام الماضي، والتي ستشكل قاعدة للتعاون الثنائي في تطوير مقاتلة خفيفة ضمن الجيل الخامس من المقاتلات الحربية.

وتتعامل روسيا مع دولة الإمارات بشكل منفتح تجارياً واقتصادياً. فالروس من أكثر الزائرين لدولة الإمارات حيث تعد الدولة من الوجهات السياحية المفضلة لهم. ويكاد يندر أن يقام معرض دفاعي أو صناعي أو تجاري من تلك المعارض التي تقام في الإمارات دون أن تكون روسيا حاضرة فيه بشكل ملموس خصوصاً وأنها تنظر لتلك المعارض والملتقيات الإماراتية كبوابة لها على العالم.

تدرك روسيا أنها بحاجة إلى شريك عربي رصين يتمتع بمصداقية إقليمية لمساعدتها في أن يكون حضورها في المنطقة بلا عثرات، خصوصاً وأن الصراعات صارت سمة الشرق الأوسط. فآخر ما تريده موسكو هو تكرار تجربتها في الخسارة الاعتبارية كما حدث أيام الاتحاد السوفييتي.

إن لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يميّز دبلوماسيتها من هدوء، وبما تمتلكه من شبكة علاقات واسعة ومتنوعة عبر العالم، وما تحظى به من مصداقية لدى أغلب الدول، لا سيما القوى الكبرى، دوراً كبيراً ينتظر أن تؤدّيه خلال مرحلة الخروج من فترة الصّدام والتوتّر، إلى فترة الحوار والتفاهم السلمي، حيث تمتلك دولة الإمارات بما يميّزها من استقرار سياسي وأمني، وبما لها من مقدّرات اقتصادية ضخمة، ما يدفع الدول على الشراكة معها. وروسيا هي الشريك المتجدد اليوم.

*كاتبة إماراتية